Sommarjobb som Operatör - Air Liquide Gas AB - Processoperatörsjobb (kemisk basindustri) i Mullsjö

Air Liquide Gas AB / Processoperatörsjobb (kemisk basindustri) / Mullsjö2021-04-15Är du en lagspelare som vill bidra till vården med hjälp av gas? Har du ett tekniskt intresse som du vill få användning av i sommar? #jobbjustnuAir Liquide söker nu en sommarvikarie med chans till extrajobb längre fram till vårt arbetslag på fyllningsstationen i Mullsjö! Som operatör hos oss kommer du förbereda och fylla gasflaskor samt packa och leverera enligt Air Liquides och vår kunders högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav. Du kommer bli en del av en grupp som alltid ställer upp för varandra och ett företag som värderar säkerhet, inkluderade lagsamarbete och att ge utmärkt kundupplevelse.Välkommen med din ansökan!Varför blir en del av oss?Air Liquide är en av världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Vi är en stabil organisation som sedan vår start 1902 har vuxit till att idag finnas representerad i 78 länder, med ca 64 500 medarbetare och över 3.8 miljoner kunder och patienter.Vi erbjuder dig en position i ett företag som förstår att när du växer, så växer vi. Mångfald bland våra medarbetare skapar dynamism och kreativitet, vilket är källan till vår framgång. Därför arbetar vi kontinuerligt för att skapa en fantastisk arbetsplats där vi uppmuntrar innovation, inkludering och samarbete med goda utvecklings- och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt. Genom vårt hållbarhetsarbete tar vi initiativ till en fortsatt tillväxt i ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och en övergång till en mer hållbar industri.Hos oss är harmonisk arbetsmiljö, trygghet och flexibilitet för att balansera arbets- och privatliv en självklarhet, och därför har vi kollektivavtal, tjänstepension samt friskvårdsbidrag.Ditt uppdrag och hur du kommer bidraPå fyllningsstationen i Mullsjö fyller vi gasflaskor med medicinsk gas som levereras till våra kunders patienter, där din roll blir att sortera, lagerhålla och packa gasflaskorna. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av gas eller produktion, det viktigaste för oss är att du är tekniskt intresserad! Den första tiden på ditt nya jobb kommer du få en grundlig utbildning i gaser och gasfyllning och när du är på banan får du möjlighet att arbeta mer självständigt. Vi ser även gärna att du kommer med idéer för hur vi kan förbättra våra processer där du kan göra skillnad för Air Liquide.Om du har truckkort sedan innan kommer du även få möjlighet köra truck vid vid lager- och transporthantering där du kommer ha nära samarbete med våra chaufförer för att lastning ska ske på ett säkert och effektivt sätt. För Air Liquide står kunden i centrum och det innebär att du noggrant kontrollerar så att alla kunders beställningar plockas korrekt och kan levereras i tid.Vem är du?Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom liknande roller innan, för oss är det viktigast att du en flitig kollega som är nyfiken vår värld av gas och att du delar vår värdering om säkerhet. Hos oss kommer säkerheten alltid först, därför är det viktigt att du bidrar aktivt till vårt säkerhetsarbete genom ta ansvar för både din egen och dina kollegors arbetsmiljö.Som person, tror vi att du är driftig och får energi av att prestera något konkret både tillsammans med arbetslaget och självständigt. Vi är ett litet arbetslag vilket innebär att vi ställer upp för och stöttar varandra, vilket är en inställning vi gärna ser att du delar. För att trivas hos oss, ska du ha ett strukturerat arbetssätt och kan leverera goda resultat även under mer hektiska stunder. Du gillar även att lära dig nya saker och delar gärna med dig av dina idéer för att förbättra arbetet.Eftersom instruktioner och etiketter är skrivna på svenska, är det viktigt att du skriver och talar flytande svenska. Det är även fördelaktigt om du har truckcertifikat, men inte ett krav.Övrig informationDetta är ett sommarvikariat i Mullsjö, med chans efter sommaren att jobba extra vid behov. Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag. Du kommer bli en del av ett arbetslag på fem personer och rapportera till Site Manager Eva-Kajsa Lindstedt. Har du några frågor eller vill veta lite mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Eva-Kajsa Lindstedt på 0392 491 91.Låter detta intressant? Ansök via länken senast 2 maj, vi kommer gå igenom ansökningarna fortlöpande så tveka inte med att skicka in en ansökan redan idag!Under hela pandemin har vi förblivit motståndskraftiga och till och med fortsatt att växa som en stark organisation. Vi kan komma att anpassa rekryteringsprocessen genom att använda videointervjuer där det är möjligt under rekryteringsprocessen. Säkerhet förblir alltid vår högsta prioritet.Denna rekrytering hanteras av vårt interna rekryteringsteam. Vi undanber därför kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag. Tack!2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-02AIR Liquide Gas ABFabriksgatan 256591 Mullsjö5692818