Sommarjobb som Administratör
2025-12-15
Vill du ha ett varierande sommarjobb där struktur, ansvar och samarbete står i fokus? Vi söker en administratör som vill bidra i det dagliga arbetet och få värdefull erfarenhet inom administration i en professionell miljö.
I rollen som administratör arbetar du med löpande administrativa uppgifter och fungerar som ett stöd till verksamheten. Arbetet innebär bland annat hantering av dokument, uppdatering av system och annan administration som kräver noggrannhet och god ordningsförmåga. Du har kontakt med både kollegor och interna funktioner och behöver trivas med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har god datorvana. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har en positiv inställning till att ta dig an nya arbetsuppgifter.
Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.
