Sommarjobb, skötare/undersköterska/omvårdnadsassistent
Psykiatriska kliniken, Jönköping
Ett sommarjobb hos oss innebär att du bidrar till att skapa trygghet för någon annan. Genom ditt arbete skapar du stabilitet för patienterna, men också för din egen framtid genom den erfarenhet och kompetens du får med dig.
Rollen som skötare/omvårdnadsassistent/undersköterska
Som sommarjobbare med oss erbjuder vi dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Vi ser sommarjobb, inte bara som ett sätt att trygga våra patienters sommar, men även som ett sätt att ge dig en inblick och kunskap som skolan ofta inte kan. Hos oss prioriterar vi hur sommarvikariat inte bara är för att praktiskt säkra bemanningen, utan även för att fylla på din kunskapsryggsäck för att du ska gå ur sommaren med ytterligare kompetens. Läs mer om detta under "vårt erbjudande" nedan.
• Att jag fick introduktion tidigt och gå bredvid inför min anställning gjorde mig trygg inför att jag skulle börja jobba! Säger Henrik, Skötare- psykiatriska kliniken Ryhov
I rollen som sommarvikarierande skötare/omvårdnadsassistent/undersköterska arbetar du i team tillsammans med Sjuksköterska och andra yrkeskategorier. Patienter har tillgång till behandlingsformer som stödjande samtal, läkemedelsbehandling, öron akupunktur mm. Som skötare hos oss medverkar du i genomförandet av omvårdnadsprocessens samtliga steg och följer patienten från in- till utskrivning.
Arbetstider förläggs under dag, kväll och natt samt helger.
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, som är en av länets största kliniker. Vi är omkring 430 medarbetare med ett brett spektrum inom vår specialitet. Här finns möjlighet att förkovra sig inom flera områden, och vi har en ständig strävan efter att utveckla och förbättra vår verksamhet. Läs mer om Psykiatriska kliniken här: Psykiatriska kliniken Ryhov. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)
Vi söker dig som är över 18 år och har en utbildning inom hälso- och sjukvård eller genomgår annan människovårdande utbildning. Vi ser gärna att du har ett intresse för psykiatrisk vård och vår målgrupp.
För att passa inom psykiatrin är ditt bemötande av patienter av stor vikt. Din empatiska förmåga och ditt servicetänk är en god grund för patienternas välmående hos oss. Då samarbete är vanligt förekommande i våra arbetssätt förordas att du uppskattar att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du kan arbeta 8 veckor alternativt minst 4 veckor sammanhängande under sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Vårt erbjudande till dig
Som ett uppskattat inslag under sitt sommarvikariat erbjuder vi en fördjupning inom psykiatrins olika delar, via våra kunniga medarbetare, en sommarskola. Du får du lära dig om olika aspekter inom psykiatrisk vård och behandling. Detta sker såklart under betald arbetstid och innebär att du kommer fylla på din ryggsäck med mer än praktisk kunskap efter din tid hos oss.
Utöver det Regionens gemensamma introduktionsprogram, håller vi även en ytterligare heldags introduktionsutbildning där du får lära dig om bemötande inom psykiatri och suicid prevention. Detta tror vi ger dig en god grogrund för din tid som vikarie hos oss. Utöver detta erbjuder vi såklart en arbetsplatsnära introduktion för bästa förutsättningar.
Är du intresserad men har svårt att få grepp om psykiatrin och vad det innebär är du välkommen att kontakta Karl-Henrik nedan som gärna ser över möjligheterna för dig att besöka oss och få en mer praktisk insyn. Lämna gärna en intresseanmälan via kontakt uppgifterna nedan så ser vi fram emot att få guida dig inom vår komplexa verksamhet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor rörande tjänsten eller är intresserad av att besöka verksamheten för att få en tydligare bild av oss, är du välkommen att kontakta sektionschef Karl-Henrik Forsman, 010-242 33 79, karl-henrik.forsman@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast 2026-02-28. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du som är utbildad undersköterska att få ange i din ansökan om du har ansökt om skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
