Sommarjobb på VB Energi 2026
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Fagersta Visa alla maskiningenjörsjobb i Fagersta
2026-03-12
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Fagersta
, Avesta
, Ludvika
, Sala
, Borlänge
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Är du student eller snart examinerad och vill bidra till en fossilfri framtid? Sök sommarjobb hos VB Energi och använd dina kunskaper för att göra skillnad!
Sommarjobb på VB Energi ger dig värdefull erfarenhet och insikt i arbetet på ett ledande svenskt energibolag. Vi arbetar för att främja fossilfria alternativ inom transport, produktion och livsstil. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bygga ditt nätverk genom att arbeta med erfarna kollegor. Oavsett om du har sommaruppehåll från studier, börjar en ny utbildning till hösten eller avslutar din utbildning under vårterminen, är du välkommen att söka!
Om rollen
VB Energi söker sommarjobbare för sommarmånaderna juni till augusti med inriktning på fjärrvärmeproduktion, fjärrvärmedistribution, vattenkraft, fordonspark samt kontor och förrådsfastigheter.
Entreprenadavdelningen Ludvika (stationering Östansbo): Vi söker sommarjobbare för hela eller delar av sommarperioden inom fjärrvärmeproduktion, fjärrvärmedistribution, vattenkraft, fordonspark samt kontor och förrådsfastigheter.
Lyviksverket Ludvika (fjärrvärme produktionsanläggning): Vi söker sommarjobbare för hela sommarperioden.
Craboverket Fagersta (fjärrvärme produktionsanläggning): Vi söker sommarjobbare för hela sommarperiodenPubliceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan inkludera administrativa uppgifter, skötsel av anläggningar och fastigheter, förrådsarbete samt enklare renoveringsarbeten.
Kravspecifikation
Vi söker dig som studerar eller ska börja på gymnasiet, högskola, universitet eller yrkeshögskola och vill ha ett sommarjobb. Det är meriterande om du studerar inom områden relaterade till vår verksamhet och kan arbeta hela sommarperioden.
För de flesta arbeten hos oss behöver du ha fyllt 18 år.
Det är viktigt att du kan kommunicera på svenska, i både tal och skrift.
Vi ställer höga krav på personliga egenskaper och söker dig som är öppen, aktiv och positiv, med fokus på säkerhet. Du är en engagerad lagspelare som samarbetar väl med andra. Du har ett starkt personligt driv, är flexibel, lösningsorienterad och strukturerad.
Ytterligare information
I din ansökan behöver följande information framgå:
Pågående utbildning
Om du har B-körkort
Din ålder
Tidigare arbetslivserfarenheter
Vilka veckor under sommaren som du kan arbeta
Varför du passar för det här jobbet
Sista ansökningsdag är den 25 mars 2026 och tillträdesdag sker efter överenskommelse.
Anställningsform: Sommarjobb
Placeringsort: Ludvika, Fagersta
Har du frågor kring tjänsten kontakta HR Business Partner Emilia Wiberg, emilia.wiberg@vbenergi.se
eller genom växeln på 0240-876 00. Vi frågor om processen kontakta
Fackliga representanter är Torbjörn Jonsson Unionen, Mikael Boström Sveriges Ingenjörer och Pertti Palonto Ouberri SEKO. Du når dem genom växeln på 0240-876 00.
Vi är övertygade om att strävan efter mångfald och integration bidrar till att bygga ett mer attraktivt, effektivt, kundcentrerat och lönsamt företag. Därför välkomnar vi ansökningar från alla individer oavsett ålder, religiös tro, könsidentitet och uttryck, sexuell identitet, funktionshinder och etnisk bakgrund. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetande och genomför slumpvisa alkohol- och drogtester. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddslagen, för mer information gå in på www.vbenergi.se
Drogtest genomförs innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
737 82 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fagersta - VB Energi Jobbnummer
9794868