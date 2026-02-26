Sommarjobb Master Data Administrator
2026-02-26
Company Description
På Konecranes är vi medvetna om att en bra kundupplevelse skapas av våra medarbetare. Allt vi gör, gör vi med passion och engagemang. Vi tror att mångfald bidrar till företagets framgång och är grunden för vår tillväxt. Vi välkomnar olika bakgrunder och färdigheter som berikar vår gemenskap och vi främjar en plats där vi ALLA kan vara oss själva. Det är det som gör Konecranes till en unik plats att arbeta på.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som en del av vårt Master Data-team får du en viktig roll i att säkerställa att rätt information finns i våra system och att våra processer fungerar smidigt. Du kommer att arbeta med flera olika affärssystem och bidra till att effektivisera våra arbetssätt genom att skapa, uppdatera och underhålla data enligt etablerade rutiner och givna instruktioner.
I denna roll kommer du bland annat arbeta med:
Skapa och underhålla Material Master Data i SAP, inklusive MM-vyer såsom Grunddata, Inköp, Försäljning, Ekonomi, MRP och Produktionsplanering
Hantera nya förfrågningar om skapande och ändring av materialdata som kommer in via ärendehanteringssystemet, och säkerställa att informationen är korrekt och följer interna riktlinjer
Granska och rensa befintliga materialmasterdata för att säkerställa att den är fullständig, konsekvent och uppfyller fastställda datastandarder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Du är en lagspelare som gärna hjälper andra, men du kan också ta egna initiativ och arbeta självständigt när det behövs. Du har ett positivt förhållningssätt, gillar struktur och motiveras av att arbeta med information som behöver vara korrekt och uppdaterad.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Lätt för att lära dig nya system och arbetssätt, samt grundläggande kunskaper i Excel
Noggrannhet och ordningssinne, med förmåga att arbeta strukturerat även när tempot varierar
Intresse för data, processer och digitalt arbete, gärna med nyfikenhet för master data eller supply chain-relaterade frågor
God kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift
Meriterande (men inte krav):
Erfarenhet från administrativa arbetsuppgifter eller service.
Grundläggande förståelse för affärssystem (t.ex. ERP/SAP) eller databearbetning.
Tjänsten är på heltid under vecka 23-31, med flexibla start- och slutdatum enligt överenskommelse. Din arbetsplats kommer att vara på vårt kontor i Markaryd.
Övrig informtion
Kontakt och ansökan
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt, dock senast den 30 april.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Maarit Paulasalo-Huttunen (Baserad i Finland, Svensktalande); maarit.paulasalo-huttunen@konecrnaes.com
, alternativt Johan Kårhammer, johan.karhammer@konecranes.com
Konecranes moves what matters. Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 000+ anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. 

Arbetsgivare Konecranes Lifttrucks AB
Anders Anderssons Väg 13
285 23 MARKARYD
285 23 MARKARYD Jobbnummer
