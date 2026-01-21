Sommarjobb inom omsorgfunktionsnedsättning 2026
2026-01-21
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Väljer du att sommarjobba inom Tingsryd kommuns omsorgfunktionsnedsättning erbjuds du ett arbete inom: LSS-bostäder, personlig assistans, boendestöd, korttidsboende för barn och unga och dagligverksamhet. I verksamheterna möter du omsorgstagare med olika behov vilket betyder varierande arbetsuppgifter samt goda utvecklingsmöjligheter inför framtiden.
Välkommen med din ansökan till omsorgfunktionsnedsättning!
Ett sommarjobb inom omsorgfunktionsnedsättning är en chans för dig att växa och låta andra få växa, få nya kunskaper och skapa betydelsefulla relationer.
Är du intresserad av att ge stöd och omsorg till personer som har olika funktionsvariationer, alla med unika livssituationer? Då är det jobbet för dig!
Du ger motivation till vardagssysslor, personlig omsorg och bidrar till sociala kontakter. Det är ett härligt omväxlande och stimulerande arbete som även innehåller mycket glädje och skratt.
Du arbetar inom socialpsykiatrin, korttidsverksamhet för barn och unga, LSS-bostad, personlig assistans och daglig verksamhet. Verksamheten pågår dygnet runt och varierar på de olika arbetsplatserna.
Har du ett genuint intresse för att arbeta med människor som behöver extra stöd för att klara sin vardag, kan arbeta självständigt samt har ett socialt och flexibelt förhållningssätt är det dig vi vill ha!Kvalifikationer
Du som söker:
• Behöver vara 18 år.
• Är positiv, lyhörd, nyfiken och har ett genuint intresse för människor
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• För arbete i boendestödet är B-körkort ett kravVi söker sommarvikarier under perioden juni, juli och augusti.
Vi har också behov av vikarier även innan och efter sommaren.
Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande. Övrig information
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
