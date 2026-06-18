Sommarjobb inom kundtjänst
Fibio Nordic AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fibio Nordic AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Kundtjänst- och retentionmedarbetare
Fibio är en av Sveriges snabbast växande fristående mobiloperatörer i Telenors nät. Vi söker nu en kundtjänst- och retentionmedarbetare som vill arbeta i en operativ roll med både service och försäljning.
Om rollen
I rollen arbetar du med både inkommande och utgående kundkontakt.
Du hjälper befintliga kunder via telefon med frågor kring abonnemang, fakturor, nummerflyttar och andra ärenden. Samtidigt arbetar du aktivt med att behålla kunder som funderar på att lämna oss samt hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Arbetet innebär en kombination av kundservice, administration och försäljning. Du kommer att arbeta i flera olika system och ha daglig kontakt med kunder.
Du får en tydlig introduktion, utbildning och löpande stöd för att lyckas i rollen.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande kundärenden via telefon och e-post
Hjälpa kunder med frågor kring abonnemang och tjänster
Arbeta med uppsägningar, retention och kundvård
Kontakta kunder i olika service- och uppföljningsärenden
Registrera och administrera ärenden i våra system
Säkerställa hög servicenivå och god kundupplevelse
Bidra till att nå teamets mål inom service och retention
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundtjänst, försäljning, telemarketing eller liknande kundnära arbete
Trivs med att prata med människor
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Har en positiv inställning till försäljning
Är noggrann och strukturerad
Är bekväm med att arbeta i olika system
Har god arbetsmoral och hög närvaro
Är ansvarstagande och pålitlig
Bidrar med en positiv attityd till arbetsgruppen
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte avgörande. Vi lägger stor vikt vid personlighet, inställning och vilja att utvecklas.
Anställningsvillkor
Heltid, måndag–fredag kl. 08.00–17.00
Provanställning 6 månader
Arbetsplats i centrala Helsingborg
Vi erbjuder
En tydlig introduktion och upplärning
En varierad roll med både service och försäljning
Möjlighet att utvecklas och ta större ansvar över tid
En arbetsplats med högt tempo och tydliga mål
Trevliga kollegor och nära samarbete inom teamet
Framgång i rollen mäts genom
Hög servicenivå och kundnöjdhet
Förmåga att hjälpa och behålla kunder
Noggrannhet i det dagliga arbetet
Pålitlighet och närvaro
Förmåga att ta ansvar och utvecklas över tidSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7545857-2060649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
)
252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Fibio Jobbnummer
9971258