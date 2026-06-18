Sommarjobb inom kundtjänst

Fibio Nordic AB / Kundservicejobb / Helsingborg
2026-06-18


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Kundtjänst- och retentionmedarbetare
Fibio är en av Sveriges snabbast växande fristående mobiloperatörer i Telenors nät. Vi söker nu en kundtjänst- och retentionmedarbetare som vill arbeta i en operativ roll med både service och försäljning.
Om rollen
I rollen arbetar du med både inkommande och utgående kundkontakt.
Du hjälper befintliga kunder via telefon med frågor kring abonnemang, fakturor, nummerflyttar och andra ärenden. Samtidigt arbetar du aktivt med att behålla kunder som funderar på att lämna oss samt hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Arbetet innebär en kombination av kundservice, administration och försäljning. Du kommer att arbeta i flera olika system och ha daglig kontakt med kunder.
Du får en tydlig introduktion, utbildning och löpande stöd för att lyckas i rollen.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande kundärenden via telefon och e-post

Hjälpa kunder med frågor kring abonnemang och tjänster

Arbeta med uppsägningar, retention och kundvård

Kontakta kunder i olika service- och uppföljningsärenden

Registrera och administrera ärenden i våra system

Säkerställa hög servicenivå och god kundupplevelse

Bidra till att nå teamets mål inom service och retention

Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundtjänst, försäljning, telemarketing eller liknande kundnära arbete

Trivs med att prata med människor

Är serviceinriktad och lösningsorienterad

Har en positiv inställning till försäljning

Är noggrann och strukturerad

Är bekväm med att arbeta i olika system

Har god arbetsmoral och hög närvaro

Är ansvarstagande och pålitlig

Bidrar med en positiv attityd till arbetsgruppen

Tidigare erfarenhet är meriterande men inte avgörande. Vi lägger stor vikt vid personlighet, inställning och vilja att utvecklas.
Anställningsvillkor
Heltid, måndag–fredag kl. 08.00–17.00

Provanställning 6 månader

Arbetsplats i centrala Helsingborg

Vi erbjuder
En tydlig introduktion och upplärning

En varierad roll med både service och försäljning

Möjlighet att utvecklas och ta större ansvar över tid

En arbetsplats med högt tempo och tydliga mål

Trevliga kollegor och nära samarbete inom teamet

Framgång i rollen mäts genom
Hög servicenivå och kundnöjdhet

Förmåga att hjälpa och behålla kunder

Noggrannhet i det dagliga arbetet

Pålitlighet och närvaro

Förmåga att ta ansvar och utvecklas över tid

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7545857-2060649".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fibio Nordic AB (org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta)
252 18  HELSINGBORG

Arbetsplats
Fibio

Jobbnummer
9971258

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