Sommarjobb hemtjänst

2026-01-08
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
Söker du ett meningsfullt sommarjobb? Vi söker dig till hemtjänsten!
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt utveckla dina egna kunskaper? Vi på THS hemtjänst söker engagerade och ansvarstagande sommarvikarier till vår hemtjänst. Tjänsten är hel eller deltid under hela eller del av perioden v25-32.
Om jobbet
Som medarbetare i hemtjänsten hjälper du våra brukare att klara sin vardag och leva ett självständigt liv. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Personlig omvårdnad som hjälp med hygien och påklädning.
Matlagning och måltidsstöd.
Städning och andra hushållssysslor.
Socialt stöd och att bidra till ökad livskvalitet.
Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att möta människor med olika bakgrunder och behov.
Vi söker dig som:
Är minst 18 år.
Har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Är ansvarstagande, empatisk och kan arbeta självständigt.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har körkort (ett plus, men inget krav). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5481251-1778546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare THS Hemtjänst AB
(org.nr 556816-4908), https://thshemtjanstab.teamtailor.com
Västra Järnvägsgatan 5 (visa karta
)
573 41 TRANÅS Jobbnummer
9674726