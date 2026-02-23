Sommarjobb Hemköp Karlstad
Haags förvaltning AB / Butikssäljarjobb / Karlstad
2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Visa alla jobb hos Haags förvaltning AB i Karlstad
Vi söker sommarjobbare inför sommaren 2026!
Vi söker dig som har en positiv grundsyn och som tycker om att arbeta! Det är viktigt att du brinner för kundservice och gillar mötet med andra människor. Dessutom ser vi gärna att du är ansvarstagande samt en engagerad person som älskar att göra saker ännu bättre! Arbetsuppgifterna består av varuplock, kassa med post och svenska spel samt allt annat som gör att butiken är på tip-top under sommaren!
Välkommen med din ansökan via mail, märk mailet med sommarjobb. Ansökan skickas till jesper.haag@hemkop.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jesper.haag@hemkop.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haags förvaltning AB
(org.nr 559380-0310)
Drottninggatan 33 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Hemköp Karlstad Jobbnummer
9759155