Sommarjobb Fastighetsskötare, Jönköping

Sommaren närmar sig och för oss på HSB innebär det att organisationen växer med fler engagerade medarbetare. Ta chansen och bli en del av oss på HSB och sök sommarjobb som Fastighetsskötare!
Hur en dag ser ut I rollen som Fastighetsskötare blir du en del av en arbetsgrupp som tillsammans arbetar i och runt våra kunders fastigheter. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Klippning av gräs
Ogräsrensning
Skötsel av häckar, buskar och träd
Viss plantering
Sophantering
Du som person Vi söker dig som vill ha ett varierande sommarjobb där du får arbeta fysiskt. Vi kräver inte att du kan allt som har med trädgård eller fastighetsförvaltning att göra, men du behöver ha ett intresse och engagemang för att lära dig. I rollen som fastighetsskötare arbetar du nära både kunder och kollegor och vi söker därför dig som trivs med att möta människor, är serviceinriktad och kan arbeta såväl ensam som i grupp.
För att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets rådande regler kring minderårigas arbetsmiljö behöver du som söker vara minst 16 år. Har du B-körkort eller AM-kort är det meriterande.
Varför sommarjobba hos oss? För många kan sommarjobb vara ett första steg in i arbetslivet, eller ett sätt att prova på en ny yrkesroll. Oavsett så värderar vi på HSB möjligheten att ge dig denna chans. Vi erbjuder därför ett sommarjobb med kollektivavtalade villkor, allt för att du ska uppleva en trygghet med din anställning hos oss. Med den rätta ambitionen och en stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din framtid. Möjligheterna finns hos HSB!
Perioden för sommarjobb sträcker sig mellan juni-augusti (v.25-33) och vi söker dig som kan jobba minst 5 sammanhängande veckor under perioden.
Rekryteringsprocessen Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och de kandidater vi är intresserade av att träffa kommer bli kontaktade och kallade till intervju. Vi gör vårt bästa för att ge er så snabb återkoppling vi bara kan!
Har du frågor om tjänsten kontakta Emil Werner, Teknisk chef på 010-4423685 eller Marijana Zec Karlsson, Teknisk chef, 010-4423661. Varmt välkommen med din ansökan senast 2 mars.
Om HSB Mellersta Götaland HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
