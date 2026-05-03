Vi söker dig som vill sommarjobba i våran kiosk/gatukök samt är intresserad av helgjobb både före och efter sommaren.
Skåpakiosken är en kiosk/gatukök som ligger utanför Skåpafors samhälle och som har säsongsöppet.
I år beräknar vi ha öppet från maj till oktober, eventuellt längre.
Är du serviceinriktad, har social kompetens och förmåga att samarbeta med andra under stressiga förhållanden? Då kan detta vara något för dig.
Vi säljer mat (från våran grill), godis, dricka, glass, kaffe mm. I arbetsuppgifterna ingår allt ifrån att förbereda till att servera kunden i kassan, fylla på varor, hålla ordning i hyllorna till att städa.
Eftersom vi tillreder och serverar mat så är hygien A och O.
Du bör också ha ett gott sinne för "siffror". Kassavana är ett plus. Eftersom vi har en del utländska turister på sommaren så är det bra om du kan engelska.
Då arbetstiderna varierar måste du kunna ta dig till arbetsplatsen, då det inte fungerar att åka kollektivt.
Under sommaren har vi öppet 11-19.
Arbetstiden är både dag- och kvällstid, och även helger (varannan).
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas före ansökningstidens utgång.
Vi undanber oss kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: e.k@spray.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sommarjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Skåpakiosken, HB
9887823