Sommarjobb - Nouryon Bohus (Göteborg)
Sommarjobb inom produktion och laboratoriet i Bohus
På Nouryon skapar vårt globala team av Changemakers positiva förändringar varje dag för att nå högre tillsammans och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Vi söker teammedlemmar som skapar och driver nya idéer, kämpar för andra och samarbetar för att göra saker bättre. Låter det som dig?
Just nu söker vi efter sommarjobbare till Nouryon i Bohus.
Dessa roller önskar vi att tillsätta under sommaren 2026:
Produktion - Processoperatör/Dagtidsoperatör:
I vår dynamiska produktionsmiljö inom processindustrin får du möjlighet att vara en del av en spännande tillverkningsprocess. Ditt arbete innebär att övervaka och optimera produktionsprocesserna, genomföra ronderingar och provtagningar samt utföra analyser enligt fastställda rutiner och instruktioner. Dessutom kommer du att hantera viktiga logistikuppgifter, inklusive truckkörning och utlastning.
För att kvalificera dig för denna spännande tjänst bör du ha minst gymnasiekompetens, gärna med en teknisk inriktning som process, styr- och reglerteknik, kemi eller maskin. Det är meriterande om du är studerande vid högskola eller universitet, eller har en processinriktad yrkesutbildning. Körkort, truckkort och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter ger dig en extra fördel.
Arbetet är förlagt både dagtid och skift. Vi söker en flexibel och praktiskt lagd person som trivs i team, men också har förmågan att ta egna initiativ för att lösa problem. Om du är redo att ta dig an en utmanande och varierande roll i en innovativ miljö, ser vi fram emot att höra från dig!
Produktion - Logistikoperatör
Som logistikoperatör arbetar du i Logistikgruppen med packning, transport och lastning av våra färdiga produkter. Du kommer att följa rutiner och instruktioner och utföra praktiskt arbete. Arbetet är förlagt dagtid.
Du som söker ska ha minst gymnasiekompetens. Körkort, truckkort och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Som person ska du vara flexibel och praktiskt lagd. Arbete kan ske både enskilt och i grupp och du behöver vara flexibel. Du har förmågan att se sammanhang och logiken i jobbet.
Laboratoriet
På analyslaboratoriet arbetar du med processanalyser, miljöanalyser, analyser på färdiga produkter samt råvaruanalys med hjälp av avancerad analysutrustning. Du rapporterar in analyserna i vårt LIMS-system.
Ett annat laboratorieområde är inom Forskning och Utveckling (FoU) där du kommer att arbeta i laboratorie- eller pilotskala som stöd till pågående FoU projekt eller med att utvärdera idéer inom området Renewable Fibers.
Vi söker dig som har påbörjat en universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis kemi, kemiteknik och gärna med inriktning inom analytisk kemi. Arbetet är förlagt dagtid. Som person skall du vara analytisk, ordningsam och strukturerad.
OBS! Specificera i din ansökan vilken roll du är intresserad av!
Övriga kvalifikationer för samtliga roller enligt ovan
* Vi lägger störst vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i ett team.
* Du är lyhörd och har en positiv attityd
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* För tjänster inom laboratoriet är det meriterande om du är högskolestuderande
* Du bör vara tillgänglig för arbete mellan 1 juni-31 augusti
* Observera att du måste vara minst 18 år för att arbeta hos oss, enligt arbetsmiljölagstiftning.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Bra att veta
Se hela arbetsannonsen på vår karriärsida: www.nouryon.com
Sommarjobben är ett tillfälligt semestervikariat under hela eller delar av månaderna juni till augusti. Arbetet för samtliga roller ovan sker på Nouryon i Bohus. Viss obligatorisk introduktion och utbildning kan komma att ske innan sommaren.
Vi genomför urval och intervjuer löpande mellan februari och mars.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/Publiceringsdatum2025-12-22Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Ledarna: Sanna Backman sanna.backman@nouryon.com
Unionen: Helene Rosenlund helene.rosenlund@nouryon.com
IF Metall: Maria Björkstål maria.bjorkstal@nouryon.com
Akademikerna: Niclas Lundahl niclas.lundahl@nouryon.com Ersättning
