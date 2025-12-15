Sommarjobb - Montör Senior

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås
2025-12-15


Är du en erfaren montör som söker ett varierande uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu en senior montör med gedigen erfarenhet av självständigt montage i industriell miljö.

Publiceringsdatum
2025-12-15

Om tjänsten
Som senior montör arbetar du med kvalificerat montage av mekaniska och/eller elektriska komponenter. Du tar stort eget ansvar, säkerställer kvalitet i arbetet och fungerar ofta som stöd till mindre erfarna kollegor. Arbetet sker enligt ritningar, instruktioner och gällande säkerhetskrav.

Dina arbetsuppgifter
Självständigt montage av komplexa komponenter och system

Tolkning av ritningar och teknisk dokumentation

Kvalitetssäkring och felsökning

Medverka till förbättring av arbetsprocesser

Stödja och introducera juniora montörer

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet som montör inom industri/produktion

Är van att arbeta självständigt och ta ansvar

Har god teknisk förståelse och ritningsläsningsförmåga

Är noggrann, lösningsorienterad och samarbetsinriktad

Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.

Om företaget
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Gatan 44A (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Tobias Hermansson
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9645822

