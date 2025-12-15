Sommarjobb - Montör Senior
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås
2025-12-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren montör som söker ett varierande uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu en senior montör med gedigen erfarenhet av självständigt montage i industriell miljö.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som senior montör arbetar du med kvalificerat montage av mekaniska och/eller elektriska komponenter. Du tar stort eget ansvar, säkerställer kvalitet i arbetet och fungerar ofta som stöd till mindre erfarna kollegor. Arbetet sker enligt ritningar, instruktioner och gällande säkerhetskrav.Dina arbetsuppgifter
Självständigt montage av komplexa komponenter och system
Tolkning av ritningar och teknisk dokumentation
Kvalitetssäkring och felsökning
Medverka till förbättring av arbetsprocesser
Stödja och introducera juniora montörer
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som montör inom industri/produktion
Är van att arbeta självständigt och ta ansvar
Har god teknisk förståelse och ritningsläsningsförmåga
Är noggrann, lösningsorienterad och samarbetsinriktad
Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.Om företaget
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Gatan 44A (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9645822