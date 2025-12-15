Sommarjobb - Montör Junior

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås
2025-12-15


Är du praktiskt lagd, nyfiken och vill skaffa värdefull arbetslivserfarenhet inom industri och teknik? Då kan detta sommarjobb som junior montör vara något för dig!

Publiceringsdatum
2025-12-15

Om tjänsten
Som junior montör arbetar du med montering av komponenter och enklare tekniska moment enligt instruktioner och ritningar. Arbetet sker i team och du får introduktion samt stöd på plats. Rollen passar dig som studerar eller är i början av din yrkesbana och vill bygga erfarenhet inom tillverkning och produktion.

Dina arbetsuppgifter
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter

Enklare felsökning och kvalitetskontroller

Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner

Samarbete med kollegor i produktionen

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som:

Är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse

Trivs med praktiskt arbete och teamwork

Har möjlighet att arbeta heltid under sommaren

Har gymnasieutbildning, gärna inom teknik/industri (meriterande men inget krav)

Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.

Om företaget
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Gatan 44A (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Tobias Hermansson
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9645821

