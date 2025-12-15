Sommarjobb - Montör Junior
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås
2025-12-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagd, nyfiken och vill skaffa värdefull arbetslivserfarenhet inom industri och teknik? Då kan detta sommarjobb som junior montör vara något för dig!Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som junior montör arbetar du med montering av komponenter och enklare tekniska moment enligt instruktioner och ritningar. Arbetet sker i team och du får introduktion samt stöd på plats. Rollen passar dig som studerar eller är i början av din yrkesbana och vill bygga erfarenhet inom tillverkning och produktion.Dina arbetsuppgifter
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter
Enklare felsökning och kvalitetskontroller
Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner
Samarbete med kollegor i produktionen
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse
Trivs med praktiskt arbete och teamwork
Har möjlighet att arbeta heltid under sommaren
Har gymnasieutbildning, gärna inom teknik/industri (meriterande men inget krav)
Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.Om företaget
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Gatan 44A (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9645821