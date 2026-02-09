Sommarjobb - inventering av invasiva växter
2026-02-09
Sommarjobbare hos VA Teknikstöd 2026
Vi söker en sommarjobbare för fältinventering till vår avdelning VA Teknikstöd under sommaren 2026.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Inför barmarkssäsongen 2026 söker vi en sommarjobbare med fokus på inventeringsarbete för invasiva växter på våra fastigheter belägna i våra ägarkommuner Umeå, Vindeln och Nordmaling Denna anställning innebär en stor del ensamarbete och bilkörning.
Anställningen har en varaktighet på 7 veckor från slutet på maj efter överenskommelse.Kvalifikationer
Du har eller har påbörjat en naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning eller har erfarenheter av fältarbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Arbetet kräver även att du har B-körkort. Praktisk erfarenhet av fältarbete inom området samt arbete i ett GIS-program såsom QGIS eller ArcGIS är meriterande. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar över dina arbetsuppgifter och har förmåga att anpassa dig till förutsättningar som kan förändras.
1 anställning kommer att ske.
Övriga frågor
Vid frågor kontakta rekryterande chef Franziska Lindberg - 076-127 60 10.
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten & Avlopp, VA Teknik, Teknikstöd Kontakt
Franziska Lindberg 076-1276010 Jobbnummer
9729940