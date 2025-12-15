Sommar- och timvikarier till vård och omsorg
2025-12-15
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Kul att du är intresserad av att jobba hos oss i sommar.
Kul att du är intresserad av att jobba hos oss i sommar.

Du är varmt välkommen och din insats kommer vara betydelsefull för oss, men främst för våra brukare. Här ger vi omsorg med omtanke!
Som sommar- och timvikarie kan du arbeta inom:
• hemtjänst
• Särskilt boende för äldre
• omsorg för personer med funktionsvariation
• socialpsykiatrin
• personlig assistans
• serviceteam
Arbetsuppgifterna består bland annat av att hjälpa brukare vid måltider, personlig hygien, förflyttningar och följa med på olika aktiviteter. I arbetet ingår även dokumentation och att utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska såsom medicingivning. Inom serviceteam stöttar vi brukare i deras hemmamiljö med att genomföra inköp av dagligvaror via e-handel samt leverans av varor.
Din arbetstid kommer vara schemalagd, dag, kväll både vardag och helg. Även nattjänster och jourpass förekommer i vissa tjänster. Vi kommer att kunna erbjuda både månadsanställning och timanställning.
Du kan läsa mer om våra verksamheter https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/
Några positiva uttalanden från tidigare sommarvikarier;
"Det känns verkligen som att jag är på rätt plats. Trivs så himla bra med alla brukare och arbetsgivaren och alla goa kollegor!"
"Vill inte sluta jobba där det var hur roligt som helst"
Vi söker dig som:
• Har fyllt 18 år
• Har ett stort intresse av att vårda och hjälpa individer med varierande omvårdnadsbehov
• Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande men inget krav
• Att du har en godkänd eller pågående utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet
• Att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Att du har B-körkort
Vi sätter stort värde vid att du som person är ansvarsfull och tycker om att ge god service. Våra brukare har ett varierat behov av stöd och hjälp och det är viktigt att du är ödmjuk och lyhörd inför detta. Du ska ha god förmåga att skapa relationer då du i arbetet har många kontaktytor med såväl brukare, anhöriga och andra företrädare.
Ansökningsinformation
Bifoga betyg och intyg som kan styrka dina meriter i din ansökan.
För att kunna arbeta hos oss behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. I samband med att du fyller i din ansökan, beställer du ett registerutdrag via polisens hemsida.
Beställ gärna belastningsregister till din digitala brevlåda. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj belastningsregistret som heter "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs ett arbetstillstånd som skall uppvisas vid intervjutillfället.
Rekryteringsprocessen
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Vi använder även språktest och referenstagning som en del av urvalsprocessen.
Vi är måna om att du får en bra start och du kommer därmed erbjudas introduktion och upplärning.
Frågor kan mailas till:
Maria Gällnäs, Rekryterare, maria.gallnas@trollhattan.se
eller
Karl Ekström, Enhetschef, karl.ekstrom@trollhattan.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
