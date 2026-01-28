Sommar jobb Attendo Säteriet
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Härryda Visa alla undersköterskejobb i Härryda
2026-01-28
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu sommar arbetare till Attendo Säteriet i Mölnlycke.
Säteriet har 60 lägenheter fördelat på 6 avdelningar på 3 plan. Vi har 4 avdelningar med demensplatser och 2 avdelningar med somatisk platser.
Beskrivning av tjänsten
Som sommar arbetare hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
Här fyller du i arbetsuppgifter, krav på erfarenhet, vilken grad av sysselsättning tex heltid osv.
Timanställning / Visstidsanställning
Arbetstider under dag/kväll/helg/natt
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för person centrerad vård.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Rebecca Telning Rebecca.frankfeldt@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131486-1812205". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Katrineforsliden 17 (visa karta
)
438 94 HÄRRYDA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9709840