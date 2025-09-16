Solution Architect
Uppdragsöversikt
Vi söker en Solution Architect som ska driva utvecklingen av digitala lösningar för områden som vätgas- och DRI-produktion, tillgångshantering, spårbarhet, hållbarhet, kvalitet, energi och säkerhet. Rollen är placerad på plats i Boden och innebär arbete i ett tvärfunktionellt team där du får en nyckelroll i att omsätta verksamhetens behov till tekniska lösningar.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Designa lösningsarkitektur för tillverkningsprocesser i enlighet med övergripande arkitekturprinciper.
Skapa skalbara backend-strukturer och API:er med fokus på mikrotjänstbaserade lösningar.
Dela upp komplexa problem i tydliga tekniska färdplaner och aktiviteter.
Säkerställa att säkerhet, dataskydd och åtkomstkontroll är integrerade i systemdesignen.
Kommunicera och samarbeta effektivt med både tekniska och icke-tekniska intressenter för att driva projekt framåt.Kravprofil för detta jobb
Erfarenhet av backendutveckling och lösningsarkitektur i industriella miljöer.
Bakgrund från tillverknings- eller processindustri samt erfarenhet av OT/IT-integration.
Vana vid eventdriven mikrotjänstarkitektur och design av RESTful API:er.
Kunskap om molntjänster, moderna utvecklingsmetoder och ramverk som ArchiMate.
Praktisk erfarenhet av backendutveckling i Java, Kotlin eller liknande programmeringsspråk.
God förståelse för hela systemlandskapet, inklusive frontend, backend och infrastruktur.
Tidigare erfarenhet av samarbete med intressenter, leveransplanering och tekniskt ledarskap.
Stark kommunikativ förmåga samt förmåga att arbeta strukturerat även i situationer med hög osäkerhet.
Den här rollen passar dig som vill arbeta nära både verksamhet och teknik för att bygga hållbara, framtidssäkra digitala lösningar inom en växande industri.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
