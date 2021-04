Solution Architect - Ascom (Sweden) AB - Elkraftsjobb i Göteborg

Ascom (Sweden) AB / Elkraftsjobb / Göteborg2021-04-06Vi är på jakt efter en teknikintresserad och prestigelös person som vill ta sig an nya utmaningar i rollen som Solution Architect hos oss. I rollen kommer du att med hjälp av dina tekniska färdigheter hitta dom bästa lösningarna för våra kunder. Du kan vara placerad på kontoret i Stockholm eller Göteborg.Vad kan Ascom erbjuda dig?En organisation att vara stolt över.Meningsfullt arbete som verkligen gör skillnad.Goda utvecklingsmöjligheter.Konkurrensmässiga förmåner och kollektivavtal (Teknikavtalet).Arbetsuppgifterna består bland annat av:Att förstå kundens nuvarande lösningar och utmaningar och utifrån detta hitta lämpliga lösningar utifrån Ascoms portfolio.Skapa en lång- och kortsiktig plan för kundens lösningar samt ge stöd och råd för de tekniska plattformarna.Aktivt delta före och efter försäljning av produkter och lösningar genom att bistå sälj- och produktteamet med teknisk support och utbildning.Resa ut till kunder inom regionen (efter Covid-19).KvalifikationerKandidatexamen i datavetenskap, informationsteknik eller liknande.God erfarenhet av IKT-färdigheter, gärna på universitetsnivå.Trådlösa certifieringar (t.ex. CWNA) och/eller nätverkscertifieringar (t.ex. CCNA).Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.MeriterandeErfarenhet av att leda projekt av komplexa system.Certifierad enligt ISTQB/ISEB Foundation tester.God kunskap om serverhårdvara och Microsoft Windows Server-operativsystem.Erfarenhet av nätverksutrustning och telekommunikationssystem (Cisco, Avaya, etc.)Kunskap eller erfarenhet av kliniska lösningar, telefoni och trådlöst nätverk.TCP/IP-nätverk.2021-04-06För att lyckas i den här rollen tror vi att du har god kommunikationsförmåga i tal och skift, och förmåga att kunna kommunicera till alla nivåer i en organisation. Du är lösningsorienterad och har passion för att lösa problem med hjälp av den senaste tekniken inom IKT. Du har lätt att anpassa dig till nya metoder och att leverera under pressade situationer, både självständigt och ihop med ditt team.AnsökanHar du några frågor kring tjänsten? Kontakta Liisa Widlund, HR Specialist, på telefon: 031-559 522 eller mail: Liisa.Widlund@ascom.com . Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden. Ansök via "Apply" knappen till höger om annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-30Ascom (Sweden) AB5674474