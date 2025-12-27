Söker leg psykolog

Komak AB / Psykologjobb / Sundbyberg
2025-12-27


Visa alla psykologjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Komak AB i Sundbyberg

Vi söker en legitimerad psykolog som vill arbeta i primärvården och bidra till god och tillgänglig psykisk hälsa för våra patienter.
Du kommer att ha vuxna patienter med varierande psykisk ohälsa, ofta med lindrig till medelsvår problematik som ska hanteras inom primärvården.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Dina arbetsuppgifter
Bedömning, diagnostik och behandling av psykisk ohälsa inom primärvård
Individuella behandlingsinsatser, främst med KBT-inriktning
Samverkan med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen
Rådgivning och konsultation till kollegor
Dokumentation enligt gällande regelverk och psykolog mallar. Hantering av remisser som ställs till psykolog.

Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande
God kunskap inom KBT
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande

Vi kontakter dom kandidater som är aktuellt för intervju. Jobb start från februari.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Vi tar emot ansökan via mejl.
E-post: personal@sundbybergsvc.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Psykolog".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Komak AB (org.nr 559099-6103), https://www.sundbybergsvc.se/
Humblegatan 34 (visa karta)
172 39  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral

Jobbnummer
9664055

Prenumerera på jobb från Komak AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Komak AB: