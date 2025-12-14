Söker frisör och barber frisör
2025-12-14
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Sollentuna centrum hittar du vår salong med härlig atmosfär. Våra frisörer är erfarna och kunniga inom allt som gäller hårvård och en av våra främsta prioriteringar är att ta vara på det individuella hos varje kund.
Vi erbjuder dam-, barber- och barnklippning, hårförlängning och mycket mer.
Vi behöver nu rekrytera 2st frisörer erfaren frisör med minst 2 års erfarenhet från frisöryrket. På grund av många kundkontakter är det ett krav att du som söker tjänsten kan tala god svenska. Gesällbrev är inget krav men meriternade för anställning.
Anställningen är på heltid eller deltid beroende på önskemål.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: info10@beautystyle.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beauty & Style 1 AB
(org.nr 559077-4203)
Sollentunavägen 163 (visa karta
)
191 47 SOLLENTUNA Jobbnummer
9643268