Söker erfaren kock
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en erfaren kock med inriktning på asiatisk matlagning
Vi letar efter en skicklig och engagerad kock med specialisering inom asiatisk mat - gärna med fokus på det vietnamesiska köket - till vår restaurang.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av asiatisk matlagning är ett krav, gärna inom det vietnamesiska köket.
Du ska kunna kommunicera på grundläggande nivå på både svenska och vietnamesiska,engelska.
Yrkesutbildning eller certifikat inom matlagning är meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som:
Har hög arbetsmoral och kan arbeta både självständigt och i team.
Är noggrann, stresstålig och har öga för detaljer.
Brinner för matlagning och strävar efter hög kvalitet i allt du gör.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i en växande och ambitiös restaurangverksamhet.
En trivsam arbetsmiljö med stöttande kollegor.
Konkurrenskraftig lön utifrån erfarenhet och kompetens.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan och CV så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: Karima.71.el@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saengchan
Kärrtorpsvägen 10
)
121 55 JOHANNESHOV Jobbnummer
9473005