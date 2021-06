Söker du jobb som timvikarie! Då vill vi på äldreomsorgen träffa - Habo kommun, Socialförvaltningen - Apotekarjobb i Habo

Prenumerera på nya jobb hos Habo kommun, Socialförvaltningen

Habo kommun, Socialförvaltningen / Apotekarjobb / Habo2021-06-302021-06-30Vi erbjuder arbete inom följande områden:hemtjänst dag och nattArbete kan ske under antingen dag eller natt. Arbetet innebär att ge stöd till vårdtagarna med såväl personlig vård, social gemenskap och hemmets skötsel. I mötet med vårdtagarna får du möjlighet att ge guldkant i vardagen.Våra semesterperioder är v. 26-29 samt v 30-33. Behov av vikarier finns löpande så ange i ansökan när du kan börja. Innan dess får du introduktion, och vi kommer överens med dig om när din introduktion ska ske.Utöver din lön erbjuder vi även bonus om du arbetar: Detta gäller under sommarens semesterveckor.6 veckor: 1000 kr7 veckor: 1500 kr8 veckor: 5000 krVi söker dig som brinner för att hjälpa människor och vill göra skillnad för dem vi är till för. Du är en positiv, trygg och kreativ person med genuint intresse för människors välbefinnande. Engagemang, närhet och ansvar är tongivande i ditt arbetssätt.Erfarenhet inom vård- och omsorg är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Du måste ha fyllt 18 årFör arbete i hemtjänst är körkort ett krav.ÖVRIGTHabo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.Ansökningshandlingar returneras ej.Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Med vänlig hälsningHabo kommunVaraktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-21Habo kommun, Socialförvaltningen5838580