Sök sommarvikariat till våra boenden inom Socialtjänsten i Helsi - Helsingborgs kommun - Behandlingsassistentjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg2020-03-03Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.Om arbetsplatsenSocialförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden: Vuxen, Barn/ Unga och Familj och Gemensamma Resurser.Vuxenverksamheten vänder sig till personer över 20 år med missbruk och/eller psykosociala problem, samt personer med psykisk funktionsnedsättning. Att arbeta på våra boende innebär ett högt tempo och stor variation i arbetsuppgifterna. För dig som studerar är det en god möjlighet att få erfarenhet av socialt arbete och ett bra sätt att kunna relatera till detta i dina studier.Till sommaren söker vi vikarier till dessa enheter:Socialpsykiatrin som vänder sig till personer med långvariga psykiskt funktionsnedsättningar samt i vissa fall missbruk- och/eller psykosociala svårigheter.Stöd- och behandlingsenheten arbetar med psykosocial rehabilitering för personer med funktionsnedsättning som beror på långvarig psykisk ohälsa samt personer med substansmissbruk/beroende.Stödboendeenheten hanterar både biståndslösa boendeplatser samt boendeplatser med bistånd. Denna enhet arbetar med att motverka hemlöshet inom Helsingborg Stad.Våra medarbetare arbetar på schema vardagar, helger, kvällar och nätter. Ensamarbete kan förekomma2020-03-03Socialpsykiatrin- Arbetsuppgifterna som utförs innefattar dels socialt stöd, aktivering och motivationsarbete, dels basala insatser, som stöd vid städ, tvätt, personlig hygien, kost och måltidsplanering. HSL-insatser i samverkan med och på delegering av sjuksköterska förekommer. Verksamheten arbetar med individuell planering, erbjuda social kontakt med den enskilda samt att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter.Stöd och behandlingsenhet.Olsgården riktar sig till män över 20 år med alkohol- och drogproblem. Olsgården HVB erbjuder dygnet runt behandling med KBT som metod. Övergripande målsättning är att hjälpa klienterna att hitta en meningsfull tillvaro som gör det värt att leva utan droger och kriminalitet.Stödboendeenheten- här arbetar vi tillsammans med den enskilde i dennes strävan att klara ett självständigt boende. Alla boende ska ha en handlingsplan med tydliga mål och rimliga delmål som utarbetas tillsamman med klient utifrån den enskildes egna förutsättningar.Krav inom Socialpsykiatrin:- utbildning som skötare/undersköterska/socionom eller är under pågående utbildning. Även KY-utbildning gäller.Du måste utföra delegerade uppgifter i ditt arbete. Du kommer utbildas internt och utföra ett kunskapstest i samband med att du påbörjar din anställning.Vi ser gärna att du har:- erfarenhet av psykiatrisk vård och socialpsykiatri inom Vuxenverksamhet.erfarenhet av missbruksvårdKrav inom Stöd- och behandling och Stödboendeenheten:- socionomexamen, utbildning till behandlingspedagog, behandlingsassistent eller motsvarande minst två års eftergymnasial utbildning eller är under pågående utbildning- erfarenhet av behandlingsarbete med målgruppen- goda kunskaper om missbruk och beroende- kunskaper och erfarenheter av individuella samtal och gruppbehandlingerfarenhet av arbete med missbruksproblematik och/eller socialpsykiatri i någon form via arbete eller praktik.För samtliga tjänster krävs att du har B-körkort.För att att lyckas i ditt uppdrag har du en positiv människosyn och stort engagemang. Du ser möjligheter i utmanande situationer och ser det positiva i att få samarbeta och ingå i team där vi lär av och stöttar varandra. Du kan arbeta självständigt och känna dig trygg att fatta egna beslut. Du är ansvarsfull och kan prioritera utifrån varje enskild situation.Förbered dig på att beställa ett utdrag från belastningsregistret om du erbjuds anställning. Urvalet kommer ske löpande under annonseringstiden.Övrig informationSista dag att ansöka är 24 maj 2020Anställningsform: SommarvikariatOmfattning: Deltid/HeltidTillträdesdatum: Enligt överenskommelseFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Fackliga företrädareDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2020-05-24Helsingborgs kommun5130477