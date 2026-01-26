Software Configuration Manager
2026-01-26
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld. Publiceringsdatum2026-01-26Profil
Saab Training & Simulation söker en driven och erfaren Software Configuration Manager (SCM) för att ansluta sig till vårt team. I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa kvaliteten och integriteten av vår mjukvara genom hela utvecklingscykeln.
Dina ansvarsområden kommer vara att:
Hantera och underhålla versionskontrollsystem (t.ex. Git)
Implementera och upprätthålla konfigurationshanteringsprocesser
Skapa och underhålla dokumentation för konfiguration och releaser
Samarbete med utvecklare och andra team för att säkerställa korrekt konfiguration av mjukvara
Identifiera och lösa problem relaterade till konfiguration och releaser.
Vi erbjuder en dynamisk och utmanande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med spännande projekt som gör skillnad. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här. Profil
Vi söker dig med stark analytisk förmåga och ett skarpt öga för detaljer, som säkerställer hög kvalitet i allt du gör. Du har utmärkta kommunikations- och samarbetsegenskaper, vilket gör att du kan förmedla insikter tydligt och bidra effektivt i team.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete som Software Configuration Manager eller liknande roll
Djupgående kunskap om versionskontrollsystem (t.ex. Git)
Erfarenhet av konfigurationshanteringsprocesser och verktyg
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 23 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
