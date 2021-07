SoffaDirekt söker strukturerad Web Editor - Cruitive AB - Marknadsföringsjobb i Norrköping

Cruitive AB / Marknadsföringsjobb / Norrköping2021-07-07Är du en flitig administratör med intresse för digital försäljning? Vill du arbeta i en miljö präglad av utveckling och framåtanda? Sök då tjänsten som Web Editor hos oss på SoffaDirekt, och bli en del av vår intensiva resa till att bli det ledande e-handelsföretaget inom möbelbranschen!Om SoffaDirektSoffaDirekt är ett möbelföretag som befinner sig i en stark tillväxtfas med hög ambition om att bli en unik profil på möbelmarknaden inom e-handeln. Vår vision är att tillhandahålla en hållbar, snygg design till alla genom att själva designa, producera och sälja möbler av hög kvalitet, direkt till konsument utan mellanhänder. Vi söker nu fler personer som vill vara med och göra vår vision till verklighet! Om tjänsten I rollen som Web Editor ingår du i vårt WEB-team, där du säkerställer att SoffaDirekts hemsida är av god kvalitet genom att:arbeta i vårt CMS och publicera samt hantera artiklar på hemsidan där du ser till att våra produkter exponeras korrektgenomföra diverse felsökningar på hemsidan och hantera bilder samt inbäddade ytorhantera kampanjer, prisimporter, rabattkodsuppsättningar och arbeta i webbgränssnittetarbeta med digital merchandising genom att exempelvis skapa rankningar i listsidorkoordinera, hantera och strukturera upplägg av artiklar för timpoolen vid behovVem är du?För att du ska känna dig trygg i rollen som Web Editor bör du vara en naturlig administratör som trivs med att arbeta i ett högt tempo. Givetvis har du också ett intresse för digital försäljning och e-handel, och du tar dig an arbetsuppgifter med en positiv inställning och ett stort engagemang! Då det är din roll att koordinera diverse uppgifter är det av stor vikt att du har goda samarbetsförmågor och känner dig trygg i att ställa samt hantera krav från olika håll. Du är också en organiserad person med ett strukturerat arbetssätt som gärna arbetar självständigt med frihet under ansvar, där du ständigt söker efter vägar att effektivisera och optimera olika processer.Vi ser också att du:har erfarenhet av att arbeta i team och känner dig bekväm med att leda andra människor i olika projektär van vid att arbeta med kravställning och koordinera olika arbetsuppgifterhar mycket goda kunskaper i Excel eller annat kalkyleringsprogramär flytande på svenska både i tal och skriftVidare är det meriterande om du har kunskaper inom SEO samt vana av att arbeta med CMS respektive PIM. Det är även fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av artikeluppläggning och artikelimport. Om du har tidigare erfarenhet som teamledare med personalansvar är även det förmånligt. Slutligen är det också meriterande om du har goda kunskaper i engelska.Vad erbjuder vi?Som ett litet företag i tillväxtfas har alla medarbetare, oavsett funktion, en viktig roll med stor möjlighet att påverka och göra skillnad. Hos oss finns det goda karriärmöjligheter då varje tjänst utvecklas i takt med att företaget växer. Så trivs du med att ta initiativ, arbeta med frihet under ansvar och bidra till företagets utveckling i en modern bransch är du den vi söker! Du delar tillväxtresan med ett härligt och prestigelöst team med kollegor som vill ha roligt på vägen. Du får såklart också en trygg anställning med företagets tjänstepension- och försäkringsplan samt friskvårdsbidrag. Dessutom erbjuder vi fina personalerbjudanden av våra unika produkter på soffadirekt.seVaraktighet, arbetstidHeltid Tills vidare2021-07-07Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Cruitive AB5852863