Socialsekreterare Barn&Unga
2026-02-06
Vill du vara med och göra skillnad för våra kommuninvånare? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare Barn&Unga till vår myndighetsavdelning!
Individ- och familjeomsorgens myndighetsavdelning består av cirka 35 medarbetare och ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, uppdragstagare, LSS, äldre, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk - och beroende samt våld i nära relation. Enheten är organiserad i tre grupper; Barn - och unga/familjehem, Omsorg/LSS samt Vuxen. . Barn&Unga-gruppen är uppdelad i två team med varsin 1:e socialsekreterare. Enhetscheferna har ett delat ledarskap för hela enheten.
Vi som jobbar på Individ- och familjeomsorgen är en kompetent och sammansvetsad grupp som arbetar nära varandra och våra samverkanspartners i syfte att skapa goda förutsättningar för att våra kommuninvånare ska kunna leva självständiga liv. Vi arbetar efter ett tydligt förankrat systemteoretiskt förhållningssätt där relationer får ta en stor plats.
Vår ambition är att både vår arbetsplats och vårt arbete ska kännetecknas av TRIVSEL, RESPEKT, PROFESSIONALITET och MÖJLIGGÖRANDE.
Besök oss gärna på sociala medier så får du en bild av hur vår vardag ser ut. Vi finns som ifosvenljunga på både Facebook och Instagram!
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet och ser gärna att du som anställd är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Som socialsekreterare med inriktning mot Barn- och unga arbetar du med fokus på barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Vi har ett tydligt systemteoretiskt förhållningssätt där vi sätter personen som är i behov av stöd från oss i centrum och vi tycker att arbetsalliansen och kontinuitet över tid är betydelsefulla delar i förändringsarbetet. Hos oss strävar vi därför efter att det ska vara samma socialsekreterare som möter barnet/den unge under hela tiden som hen har kontakt med oss. Det innebär därför att du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter såsom mottag/förhandsbedömning, utredning och uppföljning av såväl öppenvårdsinsatser som placeringar.
Vår övertygelse är också att det sociala förändringsarbetet måste bedrivas i nära samverkan med den enskilde och med samverkanspartners. Tillsammans arbetar vi för att möjliggöra en förändring i livssituationen som leder till goda förutsättningar inför framtiden.
En del av arbetet sker tillsammans med våra samverkanspartners där vi skapar gemensamma förhållningssätt såväl för den enskilde som för våra verksamheter. Som socialsekreterare hos oss arbetar du också aktivt i enhetens verksamhetsutvecklande arbete genom att medverka vid upprättande, och implementering av, rutiner och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som motsvarar behörighetskraven för att utföra uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av socialt arbete sedan tidigare - gärna med erfarenhet av myndighetsutövning.
Körkort är ett krav.
Vi tar för givet att du är ansvarsfull och har ett gott bemötande mot kommuninvånare, kollegor och samarbetspartners. Du är också bra på att kommunicera i tal och skrift, samarbeta samt delar vår systemteoretiska syn på det sociala arbetet. Du bör också vara kreativ och ha god förmåga att både kunna arbeta självständigt och i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Månadslön
