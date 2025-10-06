Socialsekreterare
2025-10-06
ARBETSPLATS Individ- och familjeomsorgens vuxengrupp
Kom och arbeta med oss!
Vi söker en ny medarbetare till individ- och familjeomsorgens vuxengrupp.
Som socialsekreterare i vuxengruppen kommer du ingå i en grupp om sju socialsekreterare, en integrationshandläggare samt en enhetschef som ger stöd och handledning i det dagliga arbetet. Till individ- och familjeomsorgen hör även en barn- och ungdomsgrupp samt öppenvård där arbetet sker i nära samarbete. Verksamheten har även flera handläggare som ger stort stöd med bl.a. administration och hantering av egna medel. Hos oss på vuxengruppen finns även Budget- skuldrådgivare. På arbetsplatsen finns en positiv teamkänsla där vi ställer upp och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Hos oss arbetar vi aktivt med kompetensförsörjning och erbjuder dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi tillämpar flexibel arbetstid för bättre möjlighet till balans mellan arbete och privatliv.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
I vuxengruppen handlägger man främst ärenden gällande ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende samt våld i nära relation. Du arbetar i nära samarbete med andra medarbetare inom individ- och familjeomsorgen och tillsammans med externa myndigheter och aktörer.
Du har med fördel utbildning som socionom eller annan akademisk utbildning som bedöms som likvärdig. Erfarenhet av arbetet är en merit.
Du ska ha lätt att samarbeta och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha körkort med förarbehörighet B.
LÖN
Hagfors kommun tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk.
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Företrädare för SSR och Vision når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
