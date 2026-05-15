Socialrådgivare
Lunds kommun / Behandlingsassistentjobb / Lund Visa alla behandlingsassistentjobb i Lund
2026-05-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en lösningsfokuserad person som brinner för att stötta samhällets mest utsatta målgrupp? Vi söker nu socialrådgivare med ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen som levt i hemlöshet, med skadligt bruk och beroende och/eller psykisk ohälsa. Vi kommer under hösten att utöka vår verksamhet och söker därför nya kollegor som vill vara med och bidra!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat, självständigt och viktigt arbete med lundabor som har eller har haft ett skadligt bruk eller beroende och/ eller lider av psykisk ohälsa.
I din roll ingår att kartlägga brukarens stödbehov, utforma genomförandeplaner och förmågor tillsammans med brukaren, göra regelbundna utvärderingar och delta i SIP och andra viktiga möten. Vi samverkar brett med exempelvis socialsekreterare, anhöriga, gode män/förvaltare och region/primärvård. Ditt dagliga arbete utgår från var brukares individuella genomförandeplan, vilket kan innebära stöd med t exstädning, matlagning och inköp. Du motiverar till aktivitet och sysselsättning, både i och utanför boendet, för att bryta isolering och arbetar mot en självständighet, en självförsörjning samt ett långsiktigt eget boende.
Regelbunden dokumentation ingår i ditt arbete hos oss.
Till din hjälp i ditt arbete som socialrådgivare har du förutom din chef, bland annat en pedagogisk samordnare, en enhetsadministratör och ett arbetslag med kollegor som stöttar och stärker varandra.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en avslutad högskoleutbildning eller YH med inriktning socialpsykiatri, socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom beroendeproblematik, socialpsykiatri/samsjuklighet och har kännedom om målgruppen.
Viktiga egenskaper för att lyckas med uppdraget är tålamod, nyfikenhet och kreativitet för att komma på nya idéer till aktiviteter. Du behöver ha god förmåga till samverkan, att skapa struktur, planera och ta ansvar. Du är ödmjuk, tydlig och ser alla människors lika värde. Vi arbetar med brukarmedverkan och ser våra hyresgäster som en del av teamet, du behöver därför ha förmåga att anamma arbetssättet vi utgår från och kunna möta hyresgästen där den befinner sig. Du behöver ha god självkännedom, kunna leda dig själv och fatta välgrundade beslut utifrån verksamhetens bästa.
Du behöver ha kunskaper i social dokumentation och om du tidigare arbetat i systemet Lifecare är det meriterande. B-körkort är ett krav.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekryteringen tillämpar vi löpande urval. I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Första intervju kommer att genomföras v.23 och eventuell andra intervju under v.26.
För de kandidater som går vidare till en andra intervju kommer det att genomföras personlighetstest.
Tillsättning av tjänster kommer att ske löpande under hösten beroende på placering, med start tidigast september.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Enheten har två olika insatser varav den ena är Bostad Först med fokus på ett kvarboende och att ta över lägenhetskontraktet. Den andra insatsen är ett motivationsboende där brukarna hyr sina lägenheter i 2:a hand och där personal har kontor och gemensamma utrymmen med brukarna. Målet är att hjälpa brukarna vidare till ett eget långvarigt boende och stärka förmågor/koppla på annat stöd, för att brukarens ska bli så självständig som möjligt. Brukarna bor i snitt hos oss 6-18 månader. Vårt arbetssätt utvecklas kontinuerligt för att kunna möta lundabornas behov på bästa sätt och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre. Vi är ett glatt gäng som välkomnar nya kollegor med öppna armar. Arbetsgruppen med chef gillar utmaningar och utveckling och vi har ett gemensamt motto : "det finns inga problem som inte har en lösning, och tillsammans hittar vi den".
Du får en gedigen introduktion i arbetet, goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd av dina kollegor och chef. Vår enhet präglas av en positiv anda och vi engagerar oss för att hitta det bästa stödet för våra brukare såväl praktiskt som psykiskt.
Läs mer om vår verksamhet här: Socialrådgivarna Abir och Amanda ger stöd till lundabor med beroende i deras hemPubliceringsdatum2026-05-15Om företaget
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9910570