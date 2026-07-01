Socialpedagog till Bosgårdsskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Varberg Visa alla behandlingsassistentjobb i Varberg
2026-07-01
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Brinner du för att skapa en trygg, förutsägbar och utvecklande skolgång för elever som behöver det lilla extra? Då har vi tjänsten för dig!
Bosgårdsskolan söker nu en engagerad medarbetare till vår flexverksamhet för årskurs 2–6. Eftersom Bosgårdsskolan just nu befinner sig i en evakueringsperiod är den fysiska arbetsplatsen för detta uppdrag förlagd till Håstensskolan.
I vår flexverksamhet möter vi elever med olika former av utmaningar som kräver extra anpassningar och ett stort mått av struktur, tålamod och hjärta.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss har du ett meningsfullt och relationsnära uppdrag. Du arbetar för att skapa bästa möjliga möte för lärande genom att finnas där eleverna är och stötta dem i deras sociala utveckling och vardag i skolan. Du arbetar främjande och förebyggande för att stärka trygghet, studiero och trivsel, och du är en nyckelperson i att utveckla skolans värdegrundsarbete.
Du samverkar tätt med lärare, elevhälsa och övrig personal för att skapa en miljö där varje elev känner glädje och trygghet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta aktivt med eleverna i deras skolvardag för att främja inkludering och goda relationer.
• Stötta elever med NPF eller andra behov av extra anpassningar så att de får en fungerande skolgång.
• Ansvara för att skapa trygga mötesplatser, exempelvis genom skolans caféverksamhet, där elevernas delaktighet står i centrum.
• Arbeta med motivationshöjande insatser för elever med hög skolfrånvaro.
• Vara en länk mellan elev, vårdnadshavare och skola i sociala frågor.Kvalifikationer
Som socialpedagog är du en trygg och tydlig vuxen förebild med ett genuint engagemang för ungas välmående. Du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer och behåller ditt lugn och din varma framtoning även i utmanande situationer. För dig är prestigelös samverkan en självklarhet; du delar med dig av din kompetens och krokar arm med kollegor för att hitta lösningar som fungerar för den enskilda eleven.
Du har en god didaktisk fingertoppskänsla för socialt samspel och kan anpassa ditt bemötande utifrån elevernas olika behov, styrkor och dagsform. Eftersom rollen bygger på förtroende och nära samarbete lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas och lyckas i uppdraget har du:
• En socialpedagogisk examen från högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
• Erfarenhet av att arbeta med barn och unga i skolmiljö.
• God kunskap om NPF och erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande (LAB) eller liknande metoder.
• Tydlig planeringsförmåga för att strukturera ditt arbete och följa upp sociala insatser systematiskt.
• God samarbetsförmåga och ett varmt, relationsskapande förhållningssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-18 .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334783". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Annefrid Svenningsson annefrid.svenningsson@varberg.se +4634088062 Jobbnummer
9986241