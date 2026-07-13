Socialpedagog
Gläntan Unga Vuxna AB / Behandlingsassistentjobb / Eskilstuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Eskilstuna
2026-07-13
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Socialpedagog
Gläntan unga vuxna är en vårdkedja för unga vuxna mellan18-30 år med beroende, kriminalitetsproblematik och psykisk ohälsa.
Gläntan unga vuxna har en enhet Snösvad, behandlingshem som vänder sig enbart till kvinnor mellan 18-30 år med beroendeproblematik, kriminalitetsproblematik och psykisk ohälsa. På enhet Snösvad arbetar endast kvinnlig personal och finns beläget strax utanför Malmköping.
På vår enheten Roxnäs, behandlingshem strax utanför Eskilstuna arbetar vi med samma målgrupp men enheten är blandat för unga vuxna män och kvinnor.
På båda enheterna bedriver vi en modifierad tolvstegsbehandling med särskilda inslag av KBT.
Gläntan unga vuxna har även stödboende i form av lägenheter där vi erbjuder boende i egna lägenheter för samma målgrupp, med stöd av personal.
Vi har till samtliga enheter en beredskapsjour som finns till hands dygnet runt.
Då antalet kvinnliga placerade ökar på våra enheter, så söker nu efter en kvinnlig socialpedagog som ska kunna jobba flexibelt inom organisationen.
Du kommer att ingå i ett team med andra socialpedagoger och behandlare och ha ett helhetsperspektiv gällande de placerade som du är ansvarig för under hela deras placeringstid.
Detta innebär att du har veckosamtal, motiverande samtal, skriver genomförandeplan, månadsrapport samt utskrivnings rapport till uppdragsgivare.
Du stöttar den placerade under hela dennes vistelse. Du utgår från vårt kontor och hjälper till där behovet finns. Du hjälper till i hemmet/ på behandlingshemmet, du stöttar i matlagning, städning, följer med till olika myndigheter, gym osv.
För att lyckas i denna roll så behöver du förutom att vara en trygg vuxen, tycka om att ta egna initiativ, vara flexibel och ansvarstagande. Gläntan unga vuxna är en organisation där vi hjälps åt tillsammans. Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker en kvinna som är utbildad inom beteendevetenskapliga området såsom beteendevetare, behandlings pedagog/socialpedagog eller annan utbildning som prövas likvärdigt.
Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet av 12- stegsprogrammet, samtal (MI), KBT, TMOz, Repulse och återfallsprevention, ASI, ESL, meditation/mindfulness. Kriminalitet som livsstil är en merit.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister. Körkort, behörighet B är ett krav.Övrig information
Arbetstiderna är varierande. Vi har kollektivavtal, handledning samt friskvård.
Intervjuer kommer att ske löpande och vi har satt av tid för intervjuer från v. 32 och framåt.
Tjänsten är ledig från första september. Vi tillämpar sex månader provanställning.
Då vi har flera tjänster ute, märk ansökan med
Socialpedagog Gläntan unga vuxna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi ser gärna att ni ansöker via vår hemsida.
E-post: info@glantanuv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gläntan unga vuxna AB
(org.nr 559250-1257), http://www.glantanuv.se
Tegelbruksgatan 22 Lgh 9002 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Agneta Lundström agneta.lundstrom@glantanuv.se 073 940 36 33 Jobbnummer
10001880