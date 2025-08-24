Social Media Manager
2025-08-24
Vi söker en Social Media Manager!
Är du kreativ, nyfiken och har ett öga för estetik? Har du dessutom ett intresse för skönhetsbehandlingar och skönhetsbranschen? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en engagerad person som vill växa tillsammans med oss i rollen som Social Media Manager. Ingen tidigare erfarenhet krävs - det viktigaste är ditt intresse, din känsla för bild och design samt din vilja att lära dig.
Arbetsuppgifter:
Skapa innehåll för våra sociala medier och hemsida
Fotografera och filma för att skapa inspirerande material
Publicera inlägg och uppdatera kanaler löpande
Vara med och utveckla vår digitala närvaro i skönhetsbranschen
Vi söker dig som:
Har ett intresse för sociala medier, skönhet och digital marknadsföring
Har ett estetiskt öga och gillar att skapa visuellt tilltalande material
Är kreativ, självgående och ansvarstagande
Tycker om att fotografera (mobilkamera räcker långt!)
Om tjänsten:
Visstidsanställning på deltid - ca 10 timmar per vecka
Flexibla arbetstider, även möjlighet att arbeta hemifrån
Perfekt extrajobb för dig som vill kombinera ditt intresse för skönhet och kreativt skapande med erfarenhet inom digitalt arbete
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med en kort presentation om dig själv och gärna exempel på foton eller sociala medier. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: social@blankaklinik.se Arbetsgivare Wardau Rådberg, Sofi Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi Jobbnummer
9472785