Snickare och markarbetare

2025-11-03


Vi söker dig som har erfarenhet av snickeri, markarbete och enklare murning - och som är noggrann, självgående och effektiv i ditt arbete.
Arbetet är varierande och kräver att du kan ta ansvar, planera och lösa uppgifter på egen hand.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom bygg, snickeri och/eller markarbete
Är praktiskt lagd och gillar att se resultatet av ditt arbete
Är noggrann, effektiv och pålitlig
Har B-körkort (meriterande)

Skicka gärna din ansökan till kj@barnensgard.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: Kj@barnensgard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barnens Gård AB (org.nr 556821-3333)
371 94  LYCKEBY

Jobbnummer
9586903

