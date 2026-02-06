Snickare och markarbetare

Barnens Gård AB / Snickarjobb / Karlskrona
2026-02-06


Vi söker dig som har erfarenhet av snickeri och som är noggrann, självgående och effektiv i ditt arbete.
Arbetet är varierande och kräver att du kan ta ansvar, planera och utföra arbetsuppgifter på egen hand.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av snickeriarbete

Är praktiskt lagd och tycker om att se resultatet av ditt arbete

Är noggrann, effektiv och pålitlig

Har B-körkort (meriterande)

Skicka gärna din ansökan till kj@barnensgard.se.
Märk annonsen med snickare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: Kj@barnensgard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barnens Gård AB (org.nr 556821-3333)
371 94  LYCKEBY

Jobbnummer
9729338

