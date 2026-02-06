Snickare och markarbetare
2026-02-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vi söker dig som har erfarenhet av snickeri och som är noggrann, självgående och effektiv i ditt arbete.
Arbetet är varierande och kräver att du kan ta ansvar, planera och utföra arbetsuppgifter på egen hand.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av snickeriarbete
Är praktiskt lagd och tycker om att se resultatet av ditt arbete
Är noggrann, effektiv och pålitlig
Har B-körkort (meriterande)
Skicka gärna din ansökan till kj@barnensgard.se
Märk annonsen med snickare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
