Snickare / Målare / Hantverkare
2026-04-15
Vi söker en erfaren och noggrann hantverkare med kunskap inom snickeri och måleri.
Arbetet är varierande och innefattar både renovering och nyproduktion.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Yrkeserfarenhet inom snickeri, måleri eller liknande hantverksområde
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Fysisk uthållighet och god arbetsmoral
Rökfri
B-körkort krävs
Om dig:
Vi söker dig som är pålitlig, samarbetsvillig och trivs med att leverera ett väl utfört arbete.
Du har öga för detaljer, håller tidsplaner och tar ansvar för att arbetet utförs på ett professionellt sätt.
Tjänst: Heltid eller enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: MaxExperten.AB@gmail.com Arbetsgivare MaxExperten AB
(org.nr 559249-8637) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm län Jobbnummer
9857272