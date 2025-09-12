Snabbmatskock
2025-09-12
Vi söker nu efter kökspersonal som vill bli en del av vår restaurang vi öppnar på Foodcourten Umami district på Emporia. Hamburgare av hög kvalitet serverad i service av hög kvalite. Du tycker om att jobba i högt tempo tillsammans med duktiga kolleger. Jobbet innebär även kvällar och helger.
Vi driver sedan tidigare restaurang och bageri centralt i Malmö. Men tar nu även klivet ut på Emporia.
Är du intresserad av att vara en del av vårt "team" och jobba i en utvecklande och trygg miljö.
Sök nu.
Erfarenhet är meriterande.
Tjänsterna gäller from november och varierad grad från heltid till några pass i veckan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@casualstreetfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "The Gem". Arbetsgivare Martinsson&Fergusson AB
(org.nr 556906-8322)
Hyllie Boulevard 19 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
The Gem Jobbnummer
9506102