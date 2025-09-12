Snabbmatskock

Martinsson&Fergusson AB / Kockjobb / Malmö
2025-09-12


Visa alla kockjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Martinsson&Fergusson AB i Malmö, Burlöv eller i hela Sverige

Vi söker nu efter kökspersonal som vill bli en del av vår restaurang vi öppnar på Foodcourten Umami district på Emporia. Hamburgare av hög kvalitet serverad i service av hög kvalite. Du tycker om att jobba i högt tempo tillsammans med duktiga kolleger. Jobbet innebär även kvällar och helger.
Vi driver sedan tidigare restaurang och bageri centralt i Malmö. Men tar nu även klivet ut på Emporia.
Är du intresserad av att vara en del av vårt "team" och jobba i en utvecklande och trygg miljö.
Sök nu.
Erfarenhet är meriterande.
Tjänsterna gäller from november och varierad grad från heltid till några pass i veckan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@casualstreetfood.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "The Gem".

Arbetsgivare
Martinsson&Fergusson AB (org.nr 556906-8322)
Hyllie Boulevard 19 (visa karta)
215 32  MALMÖ

Arbetsplats
The Gem

Jobbnummer
9506102

Prenumerera på jobb från Martinsson&Fergusson AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Martinsson&Fergusson AB: