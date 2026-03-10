Smultronbacken HVB - Dag/kväll/helg
Smultronbacken HVB i östra Göteborg är ett hemlikt HVB-boende som tar emot barn, särskilt i åldern mellan 10 och 13 år som är i behov av behandling till följd av ett utvecklat utmanande beteende. Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden. Barnen kan ha bevittnat våld, själva varit utsatta för våld eller ha med sig andra traumatiska händelser. Bristande skolgång kan också vara ett problem, men är inte i sig en anledning till placering. I kombination med ovan nämnda delar kan barnen ha en eller flera funktionsvariationer. Smultronbacken HVB tar även emot akutplaceringar då processen med att finna ett stadigvarande familjehem fortfarande pågår.
Tjänsten innebär behandlingsarbete, planeringsansvar, barn- och föräldrasamtal, observationer med barnen, möten med socialtjänst samt andra professionella. Dokumentation utgör en stor del av uppdraget. Dokumentationen består av att skriva utredning, sammanfattning, journal samt upprätta genomförandeplan för barnet.
Smultronbacken HVB startade upp sin verksamhet i september 2023 och söker nu fler talanger, främst socionomer men också behandlingspedagoger för dag-, kväll och helgarbete.
Arbetet är förlagt till dagtid, eftermiddagar, kvällar och helger.
Varför Smultronbacken?
Smultronbacken HVB vill ge barn som är i behov av vård utanför hemmet verktyg att ta med sig längre fram i livet. Smultronbackens arbete sker i en trygg och strukturerad miljö. Där får barnen lära känna trygga vuxna, som förmedlar tydlig pedagogik i miljöanpassade miljöer. Tanken är att boendet ska vara en trygg och lugn plats att landa på och växa i.
Följande metoder tillämpas på Smultronbacken:
Strukturerad samtalsbehandling, tillämpad beteendeanalys (TBA), lågaffektivt bemötande (LAB), barnets behov i centrum (BBIC), tydliggörande pedagogik samt miljöterapi.
Smultronbacken skall ha ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Miljön skall vara förutsägbar med ett högt omsorgstagande och trovärdiga relationer till trygga vuxna. Vidare används arbetsmetoden tillämpad beteendeterapi där barnets positiva beteenden förstärks för att komma ifrån utmanande beteenden. Arbetet genomförs dels genom tydliggörande pedagogik för att skapa en tydlig och trygg struktur i kombination med samtalsbehandling. Allt arbete utgår ifrån genomförandeplanen och genomförs i enlighet med BBIC.
Smultronbacken kommer också att uppmuntra till ny kunskap och känsla av att klara av saker bland annat genom: odling i grupp och individuellt, Vistelse i upplevelse-anpassad miljö, tid i ateljén, sagostunder, vardagliga och hushållsnära aktiviteter.
Vi söker:
Vi söker dig som är redo för att göra stor skillnad i barns liv. Du som söker kommer att ha en stor roll i att forma boendets dagliga rutiner och arbetssätt. Därför är det av stor vikt att du är en person som kan arbeta självständigt och tar eget ansvar för boendets och barnens dagliga aktiviteter. Du har en god förmåga att förhålla dig till beslut och riktlinjer som styr verksamheten och tar självständiga beslut när verksamheten kräver.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan på ett tydligt och enkelt sätt presentera och kommunicera information.
Du har kännedom om arbete med målgruppen och är en person som är lugn och som kan hantera svåra och komplexa situationer.
Du är nyfiken och uppskattar att möta människor på olika nivåer. Du har lätt för att samverka och samarbeta i olika sammanhang.
Du har relevant erfarenhet från myndighetsutövning.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
Du har eftergymnasial utbildning som t.ex. socionom, socialpedagog, beteendevetare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. I de fall som du saknar en utbildning, undanbedes att en söker en tjänst hos oss.
Då verksamheten kommer att fokusera på att utveckla och stödja barnen i deras kommunikation samt anpassa omgivningen utifrån barnets förutsättningar välkomnas specialpedagoger och logopeder varmt att söka tjänsten.
Du har erfarenhet av psykosocialt arbete med målgruppen.
Meriterande:
B-körkort är meriterande.
Du har utbildning och/eller praktisk erfarenhet i verksamhetens tillämpade metoder: strukturerad samtalsbehandling, tillämpad beteendeanalys (TBA), lågaffektivt bemötande (LAB), barnets behov i centrum (BBIC), tydliggörande pedagogik samt miljöterapi.
Vi erbjuder
En kreativ miljö där det finns stor möjlighet att vara med att utveckla verksamheten
Kompetensutveckling och vidareutbildning
Konkurrenskraftiga löner
Handledning
En kultur som präglas av nyfikenhet, engagemang och delaktighet
Friskvårdsbidrag, upp till 5000 kr / år.
Arbetstiden är schemalagd med oregelbundna tider som innefattar kvälls- och helgarbete. Tjänsten kan komma att omfattas av verksamhetsansvar vid behov, jämte jour samt beredskap.
Verksamheten
Provanställning om sex månader tillämpas.
Välkommen med din ansökan via Arbetsförmedlingen senast den 2026-03-31. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Innan du skulle bli erbjuden en anställning hos oss kommer företaget att begära ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Smultronbacken HVB ägs och drivs av Areso vård och omsorg AB. Bolaget innehar ett tillstånd hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan! Skicka din ansökan till info@areso.se
