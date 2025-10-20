Smed till Zmide
Dala Industrisupport AB / Svetsarjobb / Avesta Visa alla svetsarjobb i Avesta
2025-10-20
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Avesta
, Hedemora
, Fagersta
, Sala
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi söker en tekniskt intresserad och praktiskt lagd person till vår kund Zmide i Krylbo AB. Här får du en varierad roll i en kreativ och teknisk miljö där du blir en viktig del av ett mindre och engagerat team. Du kommer att arbeta med svetsning och att köra företagets plasmaskärare, samt få möjlighet att utvecklas inom ett brett spektrum av uppgifter - från industriella lösningar till unika hantverk.
Ansvarsområden Bearbeta material med plasmaskärare
Svetsning
Självständigt arbete efter ritning
Ort: Avesta/Krylbo
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Du är en nyfiken och noggrann person med stort tekniskt intresse. Du gillar att arbeta med händerna och trivs med att kombinera hantverk, maskiner och problemlösning. Vi tror att du är social och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Vi värdesätter att du har en kreativ förmåga och ett lösningsorienterat tänk. Har du dessutom erfarenhet från liknande arbete inom verkstad eller smide - då tror vi att du kommer trivas riktigt bra hos Zmide!
Kvalifikationer Erfarenhet av CNC eller andra styrda maskiner, t.ex. plasmaskärare
Erfarenhet av svetsning (gärna MIG/MAG)
Kunskap i ritningsläsning
Vana från industriellt arbete
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Zmide i Krylbo AB kombinerar traditionellt hantverk med moderna lösningar inom smide. De tillverkar och reparerar allt från trappor, balkonger och räcken till konstnärliga detaljer och kundunika produkter. Deras verkstad är välutrustad för svetsning i flera olika material, och de arbetar både mot företag och privatpersoner.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Leveransavdelningen leverans@dalaindustrisupport.se Jobbnummer
9564027