Smed inom byggsmide
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en skicklig smed som vill ta dig an nya utmaningar?
Vi söker nu en smed till vår kund som utgår från de norra delarna av Stockholm!
Är du redo för att bli en del av ett glatt team och arbeta med allt från broar och industribyggnader till kontorshus och bostäder? Här får du chansen att kombinera hantverk med teknik och skapa stabila byggnadsstommar som står stadigt i generationer. Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att arbeta på spännande projekt som gör skillnad!
Om jobbet
Som smed hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team som arbetar både i verkstaden och ute hos våra kunder. Arbetsuppgifterna är varierande och kan omfatta allt från tillverkning till montage av byggnadsstommar - från robusta brokonstruktioner till moderna bostadshus och kontorsbyggnader. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, vilket gör att vi värdesätter både din tekniska kompetens och din förmåga att samarbeta och anpassa dig efter olika projekt och miljöer.
Vad vi söker hos dig
Minst 3 års erfarenhet som smed - du vet vad du gör och har erfarenhet av att arbeta i liknande projekt.
B-körkort - vi jobbar på olika platser, så att kunna ta dig dit är ett måste.
Ritningsläsning - för att kunna tillverka och montera byggnadsstommar korrekt behöver du vara bekväm med ritningar.
Material- och svetskännedom - du förstår dina verktyg och de material du arbetar med.
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har en känsla för detaljer och en medvetenhet om vad som händer runt omkring dig - både i projektet och på arbetsplatsen. Du drivs av att leverera hög kvalitet, du ser till att kunderna alltid är nöjda, och du är en god kollega som gärna hjälper andra.
Vad vi erbjuder
Trevliga arbetskamrater - ett bra gäng som ser fram emot att välkomna dig.
Kollektivavtal - för att säkerställa trygga och rättvisa arbetsvillkor.
Utveckling - Vi vill se dig växa och arbeta mot en längre framtid med dig.
Låter det här som något för dig? Vänta inte - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag! Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Vi ser fram emot att höra från dig!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kan därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9454425