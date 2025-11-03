Slöjdlärare, Uttersbergsskolan
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2025-11-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Drivs du av att inspirera unga sinnen och förvandla kreativitet till verklighet? Perfekt! Då kan du vara vår nya slöjdlärare på Uttersbergsskolan!
Vilka är vi?
Uttersbergsskolan ligger i Krokek i Kolmården. Vi har cirka 350 barn från förskoleklass till årskurs 3 och är cirka 55 medarbetare samt två skolledare på skolan. Skola och fritidshem är indelat i fyra avdelningar: förskoleklasser, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3.
Hösten 2022 fick skolan möjlighet att gå med i kommunens satsning "Samverkan för bästa skola". Under tre år har vi arbetat med riktade insatser inom olika målområden tillsammans med utbildningskontoret. Elever på Uttersbergsskolan har en hög måluppfyllelse, men det har varit spännande de här åren att hitta nya vägar för elevers framgång.
Från och med hösten 2021 är vi även en övningsskola för studenter på lärarprogrammet.
Vår fantastiske slöjdlärare kommer att vara tjänstledig för studier och därför söker vi nu en vikarie.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som slöjdlärare kommer du att ha det roliga uppdraget att väcka intresse för hantverk och kreativt skapande hos våra elever, undervisningen sker i halvklass i årskurs 3. Du arbetar utifrån läroplanen och eleverna ska möta olika typer av material och metoder.
Du kommer också att arbeta med värdegrundsarbete i åk 3 några pass i veckan.
Din tjänst kommer att vara ca. 60 % höstterminen ut som fördelas över måndag, tisdag och onsdag. Från och med vårterminens start ligger din tjänst på 80 % fördelat över måndag - torsdag.
Du kommer att tillhöra årskurs 3 arbetslag, där du tillsammans med övriga pedagoger arbetar för elevernas hela skoldag hos oss. Du följer upp elevernas lärande, utveckling och måluppfyllelse individuellt och tillsammans med arbetslaget, fritidshem och skolans elevhälsoteam. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter och är generös och nyfiken, bidrar med dina idéer, erfarenheter och engagemang.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare för undervisning i ämnet slöjd för åk F-3.
Du är en tydlig ledare och har lätt för att bygga goda, positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Skolutveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete. Du har en vilja att utveckla dig i ditt arbete och är väl insatt i skolans styrdokument. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt har en god förmåga att kommunicera tydligt och anpassa ditt språk efter målgruppen.
Som person arbetar du bra med andra människor, är kreativ och initiativtagande och samtidigt strukturerad. Du har förmåga att inspirera och motivera både elever och kollegor att utvecklas och nå sina mål. Du är lugn och stabil och har ett flexibelt arbetssätt. Arbetet fordrar även pedagogisk insikt att möta elever i behov av särskilt stöd, en utvecklad kunskap om bemötande som främjar elevers kunskapande och utveckling.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat, hösttermin 60 % - vårtermin 80 %
Tillträdesdatum: 17 november eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 november
Kontakt: Rektor Elin Levinson, elin.levinson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9585182