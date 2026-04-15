Slöjdlärare
2026-04-15
Kreativ lärare i slöjd
Brinner du för att få eleverna att upptäcka det fina i skapande och hantverk oberoende av material? Vill du vara en del av ett dynamiskt team på en skola som värdesätter studiero, säkerhet och respekt? Internationella Engelska Skolan i Växjö öppnar nu upp för en unik möjlighet för dig som är intresserad av att forma framtidens medborgare.
Detta är vi!
Vill du arbeta i en internationell miljö med en stödjande kultur är IES Växjö platsen för dig. Här värnar vi om våra elever genom hela skoldagen och vårt EHT team finns på plats 100% alla dagar i veckan. Vi har en elevgrupp som talar omkring ett 30-tal olika modersmål samt en rik internationell personalgrupp.
Internationella Engelska Skolan Växjö är en skola med tillhörande fritidshem. Skolan startades augusti 2022 och är en tvåspråkig skola. Du bör därför känna dig bekväm med att kommunicera med kollegor, elever och deras familjer på både svenska och engelska i tal och skrift.
Som medarbetare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att driva och utveckla verksamheten. Vi arbetar för att varje elev ska känna trygghet och trivsel i en lärande miljö. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.
Internationella Engelska Skolan Växjö söker nu en behörig lärare i ämnet slöjd.
Även du som studerar till lärare kan bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation. Vi uppmuntrar och stödjer internationellt utbildade lärare som börjar hos oss att både lära sig svenska och komplettera sin lärarutbildning för att nå en svensk lärarlegitimation på sikt.
Detta är du!
Du är behörig lärare i slöjd i årskurs 6-9. Vi vill att du ser vikten av att skapa och behålla goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du motiveras av att ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare, att leda mentortidsaktiviteter i linje med mentorprogrammet samt att samarbeta med kollegor i en stödjande miljö.
Du ska vara trygg i ditt professionella ledarskap där du kan skapa en stabil miljö både i och utanför klassrummet. Du värdesätter och levererar ett personligt, tydligt och balanserat ledarskap med både kontroll och elevengagemang i fokus. Du som lärare är en tydlig och aktiv normsättare.
Du har också:
• ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
• en medveten tanke om din roll som pedagog och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument.
• en positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten.
• initiativförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
• ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
• en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
• en förmåga att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Mentorskap för 15 - 16 elever med översikt av närvaro, betyg och skolsituation
• Arbete i en dynamisk och multikulturell miljö med kollegor från hela världen.
Rekryteringssprocess
Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag! Rekrytering sker löpande, skicka därför in ansökan så snart som möjligt.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Tjänstgöringsgrad: Slöjd 100%. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mona.pfaus.vaxjo@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://vaxjo.engelska.se
Olga Bohlins Gata 4B (visa karta
)
352 21 VÄXJÖ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Växjö Kontakt
Mona Pfaus mona.pfaus.vaxjo@engelska.se 070-047 45 09 Jobbnummer
9855744