Slipare CNC-operatör med precision & långsiktighet
2026-01-29
CNC-operatör till slipmaskin - precision & långsiktighet med sinne för finlir.
EJ FMS
MACHTECH AB i Örnsköldsvik söker dig en erfaren CNC-operatör inom slipning till en roll där finlir, justeringar och optimering är en naturlig del av vardagen.
Det här är ett arbete för dig som är noggrann, analytisk och lösningsfokuserad, och som trivs med att skruva, justera och förbättra tills resultatet sitter perfekt. Maskinen kräver löpande inställningar - precision och tålamod är A och O.
Vi söker en långsiktig kollega
Detta är en roll för dig som söker stabilitet och kontinuitet. Vi värdesätter erfarenhet, ett tryggt arbetssätt och viljan att bygga något över tid. Finner vi rätt person inom snar framtid kommer du få möjlighet att gå parallellt fram till sommaren med en av våra experter.
Vi tror att du:
Har flerårig erfarenhet inom CNC/verkstad, gärna slipning
Är mycket noggrann och metodisk
Har analytisk förmåga och tekniskt intresse
Är van att ställa om maskiner och optimera processer
Trivs i en roll med ansvar och självständighet
Att justera och optimera för bästa resultat är kärnan i arbetet.
Känner du igen dig och söker en arbetsplats att stanna och utvecklas på?
Skicka ett meddelande eller ansök - vi ser fram emot att höra från dig.
Lite om oss: Machtech AB är ett tillverkningsföretag med säte i Örnsköldsvik fokus på legotillverkning med 74 medarbetare, förstärkt med ytterligare 6 deltagare i vår interna, pågående kompetenshöjande akademi.
Vi vill leda och växa med hjärta, hålla säkerheten högt i fokus och arbeta i en trygg, drogfri arbetsmiljö. Genom kontinuerlig utveckling av både människor, teknik och arbetssätt strävar vi efter att ligga i framkant.
Att leva i Örnsköldsvik
För dig som värdesätter närhet till naturen erbjuder Örnsköldsvik en unik livsmiljö med skog, vatten, hav, vandringsleder och friluftsliv året runt. Här finns ett tryggt samhälle som lämpar sig väl både för att växa upp i och åldras i, med god balans mellan arbete, fritid och familjeliv.
Känner du att detta är rätt kombination av yrkesstolthet, stabilitet och livskvalitet?
Hör av dig - vi ser fram emot att höra från dig.
Läs mer på www.ornskoldsvik.se
Läs om våra företag på www.jobbaochlev.se
Läs mer om oss www.machtech.se
Skicka ett meddelande eller ansök - vi ser fram emot att höra från dig.
Kollektivavtal: Teknikavtalet IF Metall
Fackrepresentant: Anders.gidlund@machtech.se
HR chef: Marianne McHardy maila ansökan på jobb@machtech.se
vi går igenom dom löpande och kan anställa innan annonsen löper ut.
Mobil +46 (0) 72 - 520 48 75 / 0660- 20 48 75
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
maila eller sms:a
E-post: jobb@machtech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märkning: SLIP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Machtech AB
(org.nr 559068-4824)
Björnavägen 41 (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Marianne McHardy marianne.mchardy@machtech.se 072-5204875 Jobbnummer
