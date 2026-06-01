Slagverkspedagog
2026-06-01
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad slagverkspedagog som vill inspirera och stötta unga i deras musikaliska utveckling. Du undervisar elever efter skoltid, både individuellt och i grupp inom slagverk. I uppdraget ingår även ensemble- och orkesterledning tillsammans med kollegor.
Genom samarbeten med lärare inom musik, drama och dans deltar du i gemensamma projekt och föreställningar, och bidrar med dina idéer till ämnesöverskridande aktiviteter och kreativa processer.
Tjänsten ger dig möjlighet att utveckla både eleverna och kulturskolans verksamhet tillsammans gör vi skillnad genom kultur.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom slagverkspedagogik eller annan likvärdig konstnärlig och pedagogisk utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning inom kulturskola samt om du har kunskaper inom ljud- och ljusteknik.
Du är pedagogisk, initiativrik och trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du gillar att arbeta projektbaserat och har ett genuint engagemang för barns och ungas utveckling.
B-körkort och tillgång till egen bil är en fördel då undervisning kan ske på olika platser i kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Det finns även möjlighet till löneväxling samt semesterlöneväxling där gällande avtal finns. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
BÅSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Kulturchef
Helene Steinlein helene.steinlein@bastad.se 0431-77084
