Skyltprojektledare - BrandFactory
BrandFactory Signs & Graphics AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BrandFactory Signs & Graphics AB i Stockholm
, Linköping
eller i hela Sverige
Skyltprojektledare sökes till BrandFactory Signs & Graphics AB
Vi söker en erfaren projektledare med gedigen produktkunskap inom skylt exteriört och interiört!
BrandFactory Signs & Graphics AB är Nordens ledande varumärkespartner inom visuell kommunikation. Det är ett framstående företag som ständigt strävar efter att vara i framkant när det gäller innovation och design. Företaget värdesätter passion, kreativitet och engagemang. Vi söker nu en driven och engagerad projektledare inom skylt som vill vara med och forma framtiden. Som projektledare kommer du att spela en central roll i att leda och driva projekt från start till mål.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat inkludera:
• Leda och driva projekt från idé till färdig produkt/tjänst.
• Hantering av hela skyltprocessen, från koncept till färdig installation.
• Ansvara för skyltprofiler, inklusive produktion, montering och ljussättning samt materialval.
• Upprätthålla och utveckla relationer med leverantörer inom Sverige och internationellt.
• Kontakt med kunder, fastighetsägare och kommuner för att söka och hantera bygglov.
• Ansvara för kravställning vid inköp av skyltmaterial och säkerställa att det uppfyller företagets standarder.
• Samarbeta med olika produktionstekniska och materialtekniska team samt externa partners.
• Ansvara för projektets ekonomi, tidplan och kvalitet.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Stockholm. Tjänsten är på heltid och beräknas starta så snart vi hittat rätt person, sex månaders provanställning tillämpas. Arbetstiderna är kontorstider måndag till fredag kl. 08.00-17.00 med viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
Detta söker vi:
• Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, projektledning eller likande.
• Har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med projektledning, ekonomi eller kundservice.
• Har ett par års erfarenhet inom skylt, inköp och leverantörs kontakt.
• Du har god administrativ och teknisk kompetens, samt förståelse för material och produkthantering.
• Du har ett starkt affärssinne med förmåga att förstå och driva affärsnytta.
• Har mycket god förmåga att kommunicera både på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Vi söker dig som är produktionsteknisk och materialkunnig inom skylt. Vidare är du en ambitiös och engagerad person med både affärssinne och ett tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta i en dynamisk och kreativ miljö. Vi ser också att du är strukturerad, flexibel och prestigelös. Du erbjuds möjligheten att ingå i ett team där varje dag bjuder på nya möjligheter och utmaningar. Företagets kultur präglas av samarbete, öppenhet och passion!
Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdatum är 2 mars.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@brandfactory.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BrandFactory Signs & Graphics AB
(org.nr 556088-6227), https://brandfactory.se/
Fredsborgsgatan 24 (visa karta
)
117 58 STOCKHOLM Arbetsplats
BrandFactory Sverige AB Jobbnummer
9732233