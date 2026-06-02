Skyddsvakt Ringhals
Vill du arbeta i en viktig och ansvarsfull roll som skyddsvakt på Ringhals
Vi söker nu engagerade medarbetare för heltidsuppdrag som skyddsvakt på Ringhals. Här får du möjlighet att arbeta i en betydelsefull roll där du bidrar till säkerhet och trygghet varje dag.
Om rollen
Som skyddsvakt har du ett viktigt uppdrag där du ansvarar för att upprätthålla säkerheten inom objektet. Arbetet kräver ett professionellt förhållningssätt, god situationsbedömning och förmåga att agera lugnt och metodiskt – även i pressade situationer.
Du blir en del av ett team där samarbete, tillit och personlig mognad är avgörande för att lyckas. Rollen innebär kontakt med människor, vilket ställer höga krav på din sociala kompetens och din förmåga att bemöta andra med respekt och tydlighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Engagerad, plikttrogen och lojal
Trygg i din yrkesroll och har god självinsikt
Empatisk och har ett professionellt bemötande
Strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt
Ambitiös med ett högt kvalitets- och säkerhetstänk
Positiv, öppen och samarbetsvillig
Du har lätt för att arbeta i grupp, men är också självgående och tar ansvar i ditt arbete. Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Grundkrav:
B-körkort
Genomförd skyddsvaktsutbildning
Rent belastningsregister
Ordnad ekonomi (inga betalningsanmärkningar)
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som skyddsvakt
Utbildning för expanderbar batong
Utbildning i OC-spray
HAS-utbildning
Urval sker löpande, så vänta inte – skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937)
Långedragsvägen 48 (visa karta
)
426 71 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cubsec Kontakt
Havan C hr@cubsec.se Jobbnummer
9941657