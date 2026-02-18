Skolvaktmästare (vikariat)
2026-02-18
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Nordmarkens skola ligger i södra delen av Årjängs tätort och är kommunens största skola. Det är en F-9-skola med cirka 700 elever och drygt 100 personal.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vi på Nordmarkens skola F-9 söker en lösningsfokuserad och serviceinriktad vaktmästare. I rollen som vaktmästare kommer du bli en viktig del av servicefunktionen och ha ett nära samarbete med chef, rektorer, lokalvård samt övrig personal.
Du har förmågan att se vad som behöver göras och säkerställer dagligen att våra fastigheter fungerar tillfredsställande för såväl elever som personal. Som vaktmästare hos oss kommer du att arbeta löpande med underhåll av inventarier, tillsyn och underhåll av lokaler, larm, lås samt enklare reparationer.
Arbetet kan vara fysiskt krävande och vissa lyft förekommer, t.ex vintertid ingår snöskottning vid entréer. En viktig del av rollen som vaktmästare är att du delar en gemensam elevsyn och ser elever som en tillgång att samarbeta med.
Exempel på arbetsuppgifter:
* ansvara för tillsyn, skötsel och underhåll av inventarier
* ansvara för lås- och larmrutiner
* ansvara för mottagning av leveranser och hantera in-och utgående post
* ansvara för att utföra vissa transporter
* vara kontaktperson mot entreprenörer och fastighetsägaren
Möjlighet till förlängning kan komma att bli aktuellt mellan 50-100% ytterligare i 1 - 2 månader.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som vaktmästare hos oss är du trygg, lyhörd och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett praktiskt handlag för att kunna hantera enklare reparationer och teknisk utrustning och kan anpassa dig till ändrade förutsättningar.
Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt strukturerar ditt arbetssätt. Vi ser även att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och olika uppdrag i din roll. Vidare tar du initiativ och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt som du trivs bra att arbeta enskilt, uppskattar du goda relationer och ett gott samarbete med dina kollegor. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Krav:
* avslutad gymnasieutbildning
* B-körkort för manuell växellåda
* erfarenhet av att arbeta i IT-system för hantering av lås och larm
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som vaktmästare och att du har fackmannamässiga kunskaper inom ett eller flera hantverksområden.
Registerutdrag ska kunna uppvisas innan anställning.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
