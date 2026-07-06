Skolstädare- Falkenbergs kommun
Serviceföretaget Pima Aktiebolag / Städarjobb / Falkenberg Visa alla städarjobb i Falkenberg
2026-07-06
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Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där du bidrar till en trygg och trivsam skolmiljö för barn och unga?
Pima söker nu skolstädare som vill arbeta som vikarie på skolor, förskolor eller idrottshallar i Falkenbergs kommun. Tjänsten passar utmärkt för dig som vill arbeta extra eller kombinera arbetet med studier, då arbetstiderna är förlagda till tidiga morgnar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
Hos oss värdesätter vi kvalitet, ansvar och arbetsglädje. Vi söker dig som är pigg, noggrann och har ett öga för detaljer- och som tycker om att göra skillnad i vardagen.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med daglig skolstädning och ser till att lokalerna är rena, fräscha och välkomnande. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Städning av klassrum och studierum
Korridorer och gemensamma ytor
Toaletter och omklädningsrum
MatsalarKvalifikationer
vi ser gärna att du:
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera och följa instruktioner
Har dator- eller telefonvana för att ta del av digitala scheman och instruktioner
Meriterande
Erfarenhet av lokalvård
Erfarenhet av skolstädning
B-körkortKvalifikationer
Utdrag ur belastningsregister är ett krav då arbete sker på skolaAnställningsvillkor
Anställningsform: Vid behov
Arbetstider: Måndag–fredag med varierande arbetstid
Introduktion: Digital utbildning vid anställning
Lön: Avtalsenlig lön enligt Kommunal service
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Serviceföretaget Pima Aktiebolag
(org.nr 556464-5520)
Lännockvägen 2 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Pima Jobbnummer
9993209