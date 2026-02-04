Skolsköterska till Östervångsskolan
2026-02-04
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Östervångsskolan i Lund har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan. Skolan delar lokaler med en kommunal grundskola, Tunaskolan och det finns ett samarbete inom skolområdet.
Mer information om skolan hittar du här:https://www.spsm.se/vara-skolor/specialskolor/ostervangsskolan/
Befattningen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt basprogram, skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för EMI. Du arbetar med hälsobesök för att öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer och hur det påverkar hälsan. EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Arbetet omfattar bland annat hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt samarbete med interna och externa aktörer. Arbetet omfattar även förebyggande och hälsofrämjande insatser i den pedagogiska verksamheten, exempelvis utbildningsinsatser med elever. Du följer de riktlinjer som finns i ledningssystemet samt deltar i yrkesträff för skolsköterskor.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och arbeta tillsammans med skolledning, skolpsykolog, specialpedagog, skolkurator och skolläkare. Du arbetar också i ett nära samarbete med övriga professioner på skolan och deltar samt ansvarar för aktiviteter i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad sjuksköterska och har kunskap om hälso- och sjukvårdslagen samt vägledningen för elevhälsan.
Du har även:
* Erfarenhet av arbete inom skolverksamhet som skolsköterska.
* Svenskt teckenspråk och svenska i skrift.
* Goda generella IT-kunskaper, gärna erfarenhet av system som Prorenata.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsnedsättning
* Erfarenhet från habilitering och barnsjukvård
* Kunskaper om dövkultur
* Kunskaper om olika funktionsnedsättningar, särskilt inom NPF
* Kunskaper inom motiverande arbete/samtalsmetodik
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som arbetar bra på egen hand men som också kan samarbeta väl med andra. Du skapar goda och hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du driver ditt arbete på egen hand och efter det uppdrag du har. Du tar ansvar, hittar lösningar och bidrar till skolans utveckling. Du har ett positivt bemötande och viljan att vara en del av vårt team.
ÖVRIGT
Tjänstens omfattning är 50%.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
