Skolsköterska till LBS Stockholm Södra - Academedia Support AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Academedia Support AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-07LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".Läs mer om oss på www.lbs.se. LBS - Kreativa gymnasiet Stockholm Södra har funnits i Stockholm sedan 2014. LBS erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet (inriktningar spelutveckling och systemutveckling) och Estetiska programmet (inriktningar spelgrafik, grafisk design och kreativ kommunikation). LBS Stockholm Södra ligger nära Blåsuts tunnelbana.Om tjänsten och din profilVi erbjuder nu dig en möjlighet att bli en del av vår kreativt samarbetande, anspråkslösa och härliga skola som skolsköterska. Som skolsköterska administrerar du journalverktyget PMO och genomför hälsosamtal. Du deltar även i våra elevhälsomöten med fokus på att arbeta främjande och förebyggande kring elevhälsa.Tjänstgöringsgraden är 50%.Vi erbjuderLBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år och som kännetecknas av hög kvalitet, medarbetar- och elevnöjdhet, stolthet och trygghet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik. Därför har vi också som målsättning att alla våra lärare regelbundet genomgår professionsutveckling på vetenskaplig grund. Självklart omfattas din anställning på LBS - Kreativa gymnasiet av kollektivavtal. Vi erbjuder även ett generöst friskvårdsbidrag (5000 kronor per år) och ytterligare förmåner via vår förmånswebb.Ansökan och kontaktTjänsten är på 50% med start efter överenskommelse och därefter 6 månaders provanställning. Gör din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2020-12-16. Rekrytering kan ske fortlöpande under processen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor Petter Gjöres, 076 104 76 70, petter.gjores@lbs.se eller till biträdande rektor Karl Martin Duke, 076 100 79 62, karlmartin.duke@lbs.se Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år och som kännetecknas av hög kvalité, medarbetar- och elevnöjdhet, stolthet och trygghet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik. LBS - Kreativa gymnasiet är en del av AcadeMediakoncernen. Med över 12 000 medarbetare är AcadeMedia en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Läs gärna mer på www.lbs.se eller www.academedia.se. Varaktighet, arbetstid2021-04-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-18AcadeMedia Support AB5676350