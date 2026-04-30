Skolsköterska till Johannesskolan
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla elevhälsan på Johannesskolan i rollen som skolsköterska.
I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser.
Du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande medicinsk elevhälsa. Du har en vilja att vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag tillsammans med elevhälsoteam, pedagoger och övriga kollegor i Malmös Stads medicinska elevhälsa.
Du arbetar tillsammans med skolans elevhälsoteam och personal och har ett genuint intresse för skolans elever samt en vilja att stödja eleverna att nå målen i skolan.
Som skolsköterska kommer du även att samarbeta med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan.
Du arbetar för en trygg skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet. Uppdraget innebär även dokumentation i digitala verktyg.
På Johannesskolan arbetar man som skolsköterska även i team med en annan skolsköterska. Arbetsuppgifterna i denna tjänst är särskilt riktade mot årskurs 6 - 9.Kvalifikationer
Vi söker dig som redan arbetar som skolsköterska eller som vill utvecklas vidare i din profession som sjuksköterska. Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska.
Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska och det är meriterande om du redan har erfarenhet av arbete som skolsköterska. Det är också meriterande om du har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga.
Som person är du strukturerad och organiserad i ditt arbete samt ansvarstagande och trygg i din roll.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Som skolsköterska lyder du under ett dubbelt ledarskap. Du är dels anställd av rektor ute på skolan men har också en central verksamhetschef enligt HSL som är Medicinskt ledningsansvarig. Du har ett tätt samarbete mot båda cheferna, vilka svarar för att du får en bra introduktion och fortlöpande stöd för dig i din tjänst. Som skolsköterska hos oss i Malmö stad ingår du i nätverk tillsammans med övriga skolsköterskor på våra skolor runtom i stan. I nätverket ses ni regelbundet och har årligen gemensam fortbildning kring aktuella ämnen.
Johannesskolan är en F-9 skola som ligger på Möllan omgiven av stadens kulturutbud och våra vackra parker. Vi har fantastiska elever och engagerade medarbetare. På skolan har vi ett förtroendefullt klimat där medarbetare och ledning arbetar sida vid sida för att skapa en skola vi alla känner stolthet för. Johannesskolan är en spännande och utmanande arbetsplats där värme och humor går hand i hand med relationer och kvalité. Har du vad som krävs och vill du vara med att göra skillnad på riktigt?
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 augusti 2026
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
